Alerta meteorológica por tormentas y vientos para CABA y más de 100 localidades

Provincias bajo alerta amarilla por tormentas

El SMN advirtió por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm que pueden ser superados de forma localizada. Las zonas afectadas son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casi toda la provincia de Buenos Aires (zona centro, noreste y costa atlántico).

(zona centro, noreste y costa atlántico). Casi todo Córdoba.

Todo el territorio de Chaco.

Todo el territorio de Santa Fe.

Sur de Entre Ríos: Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria.

Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria. Oeste de Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar. Centro de Formosa: Patiño.

Patiño. Noreste de San Luis: zona serrana de Chacabuco, zona serrana de General Pedernera y zona serrana de Junín.

zona serrana de Chacabuco, zona serrana de General Pedernera y zona serrana de Junín. Noreste y suroeste de Santiago del Estero: este de Alberdi, este de Copo, este de Moreno, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez y Río Hondo.

Alerta tormenta 20 de noviembre

Provincias bajo alerta amarilla por vientos

En las zonas afectadas se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El alerta rige para:

Noreste de Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. Sureste de San Juan: zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento. Noroeste de San Luis: zona baja de Ayacucho.

zona baja de Ayacucho. Centro de La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid, zona baja de Vinchina, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid, zona baja de Vinchina, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Sureste de Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Alerta viento 20 de noviembre

Recomendaciones del SMN ante las alertas amarillas

Para las zonas bajo aviso amarillo por vientos, el SMN recomendó evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.

En el caso de las provincias afectadas por el alerta por tormentas, el organismo aconsejó no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, estar atento a la posible caída de granizo y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.