Alerta meteorológica por tormentas para casi 50 localidades argentinas

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades afectadas que no saquen la basura y retiren los objetos que impidan que el agua escurra. También aconsejó evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Localidades bajo alerta amarilla por tormentas

Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera.

General Obligado, San Javier y Vera. Corrientes: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.