Alerta meteorológica por tormentas en 80 localidades argentinas

El SMN recomendó a los habitantes de esas zonas que no saquen la basura y retiren los objetos que impidan que el agua escurra. También aconsejó evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Localidades bajo alerta amarilla por tormentas

Chaco: noroeste de Almirante Brown y noroeste de General Güemes.

Formosa: Bermejo, Matacos y Ramón Lista.

Jujuy: Puna de Cochinoca, Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

Salta: Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, Cafayate y zona de valles de Cachi, La Poma, Molinos y San Carlos.

Tucumán: toda la provincia.

Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Pomán, zona de monte de Andalgalá, zona de monte de Belén, zona de monte de Santa María y zona de monte de Tinogasta.

La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta.

San Luis: Ayacucho, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, zona serrana de Coronel Pringles y zona serrana de Libertador General San Martín.

Mendoza: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.