Alerta meteorológica amarilla por tormentas y granizo para más de 40 localidades de Argentina

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos", expresaron desde el SMN. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1777627759251976554&partner=&hide_thread=false SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 09 de abril de 2024 a las 05:54 h

Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/E1zvlQ6gDr — SMN Alertas (@SMN_Alertas) April 9, 2024

Las principales recomendaciones del SMN para este tipo de alerta son: No sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar hacer actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento a la posible caída de granizo.

En el caso de Santa Cruz, se espera que el área será afectada por vientos del sudoeste, con velocidades entre 55 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar localmente los 90 km/h. En este caso, el SMN recomendó evitar realizar actividades al aire libre, asegurá los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas y granizo: las localidades afectadas