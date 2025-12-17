Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes ráfagas y altas temperaturas durante la jornada del miércoles. Sin embargo, el respiro durará muy poco, ya que se prevé el regreso de las lluvias para el fin de semana. Por + Seguir en







Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. Para la jornada del miércoles 17 de diciembre, se prevé unas máximas que rondarán entre los 32 a 36 grados.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por viento son Buenos Aires, San Luis, Córdoba, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, esta región será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En paralelo, también rige una alerta por temperaturas extremas para Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, entre otras.

Desde Meteored informaron que a mitad de semana "el viento norte estará bien establecido nuevamente en la mitad norte de Argentina, promoviendo un ascenso de las temperaturas y dejando atrás el momento más frío de la semana".

Sin embargo, de cara al fin de semana se espera que vuelva la inestabilidad y se presenten lluvias. "Este periodo estará caracterizado por el paso de distintos pulsos de inestabilidad por el centro y norte de Argentina, que aún no logran ser resueltos con detalles concordantes en cuestiones de tiempo y ubicación entre los distintos modelos meteorológicos", sentenciaron desde Meteored.

Alerta meteorológica por viento: las localidades afectadas La Rioja: General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza

General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza Córdoba: Brand Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier.

Brand Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier. San Luis: Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Brand Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.

Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Brand Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín. Córdoba: Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist.

Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist. Chubut : Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Brand Meseta de Río Senguer.

: Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Brand Meseta de Río Senguer. Santa Cruz: Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico Brand Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Brand Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino.

Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico Brand Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Brand Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino. Tierra del Fuego: toda la provincia.