Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. Para la jornada del miércoles 17 de diciembre, se prevé unas máximas que rondarán entre los 32 a 36 grados.
El SMN informó que las provincias bajo alerta por viento son Buenos Aires, San Luis, Córdoba, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, esta región será afectada por vientos del noreste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
En paralelo, también rige una alerta por temperaturas extremas para Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, entre otras.
Desde Meteored informaron que a mitad de semana "el viento norte estará bien establecido nuevamente en la mitad norte de Argentina, promoviendo un ascenso de las temperaturas y dejando atrás el momento más frío de la semana".
Sin embargo, de cara al fin de semana se espera que vuelva la inestabilidad y se presenten lluvias. "Este periodo estará caracterizado por el paso de distintos pulsos de inestabilidad por el centro y norte de Argentina, que aún no logran ser resueltos con detalles concordantes en cuestiones de tiempo y ubicación entre los distintos modelos meteorológicos", sentenciaron desde Meteored.