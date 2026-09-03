Alerta meteorológica por tormentas fuertes en Buenos Aires: cuándo deja de llover y bajan las temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones intensas y viento para varias localidades de Argentina. En paralelo comenzó a ingresar una nueva masa de aire frío que generará un brusco descenso del termómetro. Por Agregar C5N en









Las lluvias se mantendrán durante la jornada del jueves. SMN

En medio de una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. En paralelo, comenzó a ingresar un frente frío que generará un brusco descenso de las temperaturas de cara al fin de semana. ¿Cómo va a seguir el tiempo?

Desde el SMN explicaron que la interacción de un sistema frontal con una masa de aire inestable provocará tormentas en la franja central y sur del Litoral. Rige alerta de nivel amarillo en el norte y este de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y sudeste de Santa Fe entre la madrugada y la mañana del jueves.

Por lo tanto, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que Santiago del Estero, San Luis, Córdoba y Chubut está bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas entre 50 y 70 km/h. En el caso de las áreas cordilleranas de Mendoza y San Juan serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Las áreas de San Luis y Córdoba serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

2SEP|La interacción de un sistema frontal con una masa de aire inestable provocará tormentas en la franja central y sur del Litoral



Rige alerta de nivel amarillo en el norte y este de Bs As, sur de Entre Ríos y sudeste de Santa Fe entre la madrugada y la mañana del jueves pic.twitter.com/RoCnKKJT0i — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 3, 2026 Tormentas en CABA: cuándo deja de llover Para el jueves 3 se espera una jornada con tiempo inestable durante las primeras horas, con probabilidad de lluvias y tormentas de entre 40 y 70% durante la mañana. La temperatura mínima será de 14 ° y la máxima alcanzará los 19 °. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas. Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 14 °. En el caso del viernes 4 se producirá un marcado descenso de las temperaturas. La mínima será de 10 ° y la máxima de 17 °. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y soleado, sin probabilidad de lluvias. Será una jornada más estable, aunque fresca. Pronóstico extendido para CABA.