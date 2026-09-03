Alerta meteorológica por tormentas fuertes en Buenos Aires: cuándo deja de llover y bajan las temperaturas

En medio de una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. En paralelo, comenzó a ingresar un frente frío que generará un brusco descenso de las temperaturas de cara al fin de semana. ¿Cómo va a seguir el tiempo?
Desde el SMN explicaron que la interacción de un sistema frontal con una masa de aire inestable provocará tormentas en la franja central y sur del Litoral. Rige alerta de nivel amarillo en el norte y este de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y sudeste de Santa Fe entre la madrugada y la mañana del jueves.
Por lo tanto, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Mientras que Santiago del Estero, San Luis, Córdoba y Chubut está bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas entre 50 y 70 km/h. En el caso de las áreas cordilleranas de Mendoza y San Juan serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.
Las áreas de San Luis y Córdoba serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.
Tormentas en CABA: cuándo deja de llover
Para el jueves 3 se espera una jornada con tiempo inestable durante las primeras horas, con probabilidad de lluvias y tormentas de entre 40 y 70% durante la mañana. La temperatura mínima será de 14 ° y la máxima alcanzará los 19 °. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas. Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 14 °.
En el caso del viernes 4 se producirá un marcado descenso de las temperaturas. La mínima será de 10 ° y la máxima de 17 °. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y soleado, sin probabilidad de lluvias. Será una jornada más estable, aunque fresca.
Pronóstico extendido para CABA.