Cambio drástico del pronóstico en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas Tras varios días soleados, regresa el mal tiempo: el Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes precipitaciones y granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. También se espera el arribo de un aire frío polar de cara al fin de semana. Por Agregar C5N en









Se espera una jornada con lluvias y tormentas aisladas en Buenos Aires. SMN

Tras varios días soleados regresa el mal tiempo a Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, viento fuerte y nevadas. Además se espera el ingreso de un nuevo aire frío polar que generará un brusco descenso de las temperaturas.

Gran parte del centro y sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

#Tormenta MIERCOLES | Ligera inestabilidad y alta cortante vertical dará lugar a tormentas dispersas durante la tarde sobre el centro/sur de Baires. Algunas de ellas con granizo.



En la noche, llegando el jueves, puede activar sobre el norte de Baires y #CABA. Las seguimos pic.twitter.com/2m4pPKpxTi — Clima MeteoFedex (@MeteoFedex) September 1, 2026 En el caso de La Pampa, San Luis, Mendoza y San Juan están bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas entre 50 y 70 km/h y, además viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por último, la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro rigen avisos por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

¿A qué hora llueve en CABA? El pronóstico extendido del SMN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 2 comenzará con temperaturas templadas, una mínima de 11 ° y una máxima de 23 °. Durante la mañana y la tarde no se prevén lluvias, pero hacia la noche el tiempo se tornará inestable, con una probabilidad de precipitaciones de 40 a 70% y la posibilidad de tormentas, acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h. .

Pronóstico extendido para CABA. El jueves 3 continuará la inestabilidad, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la probabilidad de lluvias se ubica entre 40 y 70%. Durante la tarde todavía podrían registrarse precipitaciones, con una chance de 10 a 40%, aunque hacia la noche el panorama tenderá a mejorar. También comenzará a sentirse el descenso térmico, con una mínima de 14 ° y una máxima de 19 °. Desde el viernes 4, en cambio, la imagen muestra un escenario sin lluvias, con cielo parcialmente soleado y temperaturas de 10 a 17 °.