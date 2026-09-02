Noche de tormentas: a qué hora llegan las lluvias al AMBA y cuánto va a durar el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se registrarán lluvias desde esta noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se prolongarán hasta este jueves cerca del mediodía. Además, estimó que las temperaturas volverán a bajar en los próximos días.
Según consignó la reconocida plataforma Meteored, las precipitaciones comenzarán a las 23 y continuarán hasta este jueves a las 11, mientras que hasta las 17 se espera que el cielo permanezca nublado para que luego vuelva el sol. Sin embargo, se estima que la noche transcurrirá nubosa.
En tanto, las lluvias tardarían varios en regresar debido a que el SMN calcula que la nubosidad durará al menos hasta el martes, aunque sin tormentas. Incluso, el viernes al mediodía el sol se ubicaría en su plenitud.
El AMBA y el riesgo de lluvias.
Meteored
En tal sentido, el SMN calcula que este jueves la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 19°, mientras que el viernes la marca térmica oscilaría entre los 10° y los 17°. Después, se espera un frente frío durante el fin de semana ya que el sábado se ubicaría entre 8° y 14° y el domingo se situaría entre 5° y 13°.
Por otro lado, el organismo informó que las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas entre 50 y 70 km/h, junto a un viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.