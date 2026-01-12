12 de enero de 2026 Inicio
Como es la pirámide perfecta de alimentación para potenciar la longevidad según un experto

Un esquema nutricional que ordena prioridades y hábitos. Lo más importante está en adaptar la alimentación al propio cuerpo y sus necesidades.

Cada vez más personas buscan referencias claras para mejorar su dieta.

Cada vez más personas buscan referencias claras para mejorar su dieta.

  • Propone una pirámide alimentaria orientada a mejorar la expectativa y calidad de vida a largo plazo.
  • Prioriza alimentos reales, vegetales y fuentes de proteína con mejor impacto metabólico.
  • Destaca la importancia de adaptar la dieta según el cuerpo, los hábitos y posibles déficits.
  • Incluye ajustes clave en el consumo de hidratos, alcohol, lácteos y alimentos fermentados.

La alimentación cumple un rol central cuando el objetivo es vivir más y mejor. Sobre este punto, un médico especializado en longevidad compartió una guía visual que ayuda a ordenar los alimentos según su impacto en la salud a largo plazo, con un enfoque más actual y flexible.

Mientras en la rutina diaria suele predominar el estrés, la falta de tiempo y rutinas exigentes, cada vez más personas buscan referencias claras para mejorar su dieta. Más allá de las modas, contar con un esquema que priorice nutrientes de calidad permite tomar decisiones más conscientes y sostenibles en el tiempo.

La propuesta no apunta a restricciones extremas ni a planes rígidos, sino a reorganizar lo que se consume con mayor y menor frecuencia, entendiendo que la alimentación es una herramienta clave para acompañar el bienestar general y el envejecimiento saludable.

pescado supermercado

Como es el plan de alimentación que ayuda a la longevidad según un experto

Sebastián de La Rosa, médico experto en longevidad, explicó que la nueva pirámide nutricional adoptada en Estados Unidos representa un avance frente a modelos anteriores, ya que pone el foco en una mayor presencia de proteínas y alimentos reales. Según detalla, este esquema funciona como una base inicial que luego debe adaptarse a cada persona.

En la estructura planteada, los vegetales ocupan el lugar principal, constituyendo la base de la alimentación diaria. Por encima se priorizan pescados y mariscos, relegando a las carnes rojas a un consumo menos frecuente. En niveles intermedios aparecen grupos de alimentos que aportan beneficios específicos, pero que requieren moderación, como frutas de bajo índice glucémico, frutos rojos, huevos y productos fermentados que favorecen la microbiota intestinal.

carne con laurel

El especialista remarca que comer mejor no implica cambiar todo de un día para otro, sino ajustar proporciones y elecciones según las necesidades individuales. En ese sentido, sostiene que no existe una dieta única que funcione para todos, ya que influyen factores como la genética, el metabolismo, el entorno y posibles carencias nutricionales.

huevos 2

Para el experto, el valor principal de esta pirámide es que ofrece un punto de partida claro para quienes buscan longevidad. A partir de ese punto, recomienda personalizarla con ayuda profesional y acompañarla de cambios concretos, como mejorar la calidad de los hidratos de carbono priorizando vegetales y legumbres, reducir o eliminar el alcohol, incorporar más té y moderar el café, disminuir el consumo de lácteos y sumar alimentos fermentados de manera habitual para cuidar la salud intestinal.

