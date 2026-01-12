Los 7 ejercicios físicos sencillos para quemar grasa en casa en el verano 2026 Si estás buscando una actividad física que puedas mantener todo el año, esta rutina es ideal: toma pocos minutos, se puede adaptar el nivel de intensidad y no necesita ningún tipo de equipamiento. Por + Seguir en







Esta rutina combina ejercicios aeróbicos con otros de fuerza.

El verano 2026 es buen momento para empezar una actividad física que puedas mantener todo el año.

El entrenamiento en casa, si se hace correctamente, puede ser tan efectivo como ir al gimnasio.

Lo mejor es una rutina corta, pero intensa, que combine ejercicios aeróbicos con otros de fuerza.

Los mejores 7 ejercicios para quemar grasa son los jumping jacks, sentadillas con salto, escaladores, burpees, plancha, abdominales en bicicleta y zancadas. Enero es el mes por excelencia para incorporar nuevos hábitos y organizar la rutina de cara al resto del 2026. Uno de los objetivos más habituales es hacer actividad física, y no hace falta que sea en el gimnasio: existen 7 ejercicios sencillos que pueden hacerse en casa y ayudan a quemar grasa durante el verano.

La ventaja más importante de este entrenamiento es que puede hacerse en cualquier momento del día y no necesita ningún equipamiento especial. Al tratarse de una rutina corta e intensa que combina ejercicios cardiovasculares con otros de fuerza, es tan efectiva como otras más extensas.

Distintos estudios señalan que la clave para obtener resultados está en la intensidad. Lo mejor es elevar el nivel de exigencia; por ejemplo, hacer circuitos con ejercicios de 40 segundos cada uno y descansos de 20 segundos, y repetirlos durante varias rondas seguidas.

Abdominales Cuáles son los ejercicios físicos perfectos para quemar grasa en casa Aunque sea breve, una rutina de intensidad alta o moderada contribuye a elevar el ritmo cardíaco y respiratorio por más tiempo, lo que ayuda a quemar calorías y reducir la grasa corporal. Para esto, se recomienda hacer 7 ejercicios que combinan actividad aeróbica y de fuerza:

Jumping jacks: consisten en saltar abriendo las piernas y los brazos. Hacé tres series de 30 segundos. Sentadillas con salto: son iguales a una sentadilla normal, pero hay que saltar al subir. Hacé tres series de 10 a 12 repeticiones. Mountain climbers o escaladores: en posición de plancha, llevá las rodillas al pecho y alternalas rápidamente. Hacé una serie de 20. Burpees: combinan una sentadilla, una plancha, una flexión y un salto en un movimiento fluido. Hacé una serie de 4 a 10 repeticiones. Plancha: mantené el cuerpo recto; apoyate en los antebrazos y las puntas de los pies. Sostené la posición de 30 a 60 segundos. Abdominales en bicicleta: acostate y llevá el codo a la rodilla contraria, alternando el lado del cuerpo. Zancadas: da un paso largo hacia adelante y bajá ambas rodillas en un ángulo recto, alternando las piernas.