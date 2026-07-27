27 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta amarilla y naranja por tormentas y viento

Tras la jornada casi estival de este domingo, el país vuelve a sumergirse en el invierno y la semana comienza con una jornada húmeda y con una variedad de inclemencias que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir varios avisos.

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La Ciudad de Buenos Aires y un comienzo de semana con humedad.

La Ciudad de Buenos Aires y un comienzo de semana con humedad.

Tras la jornada casi estival de este domingo, el país vuelve a sumergirse en el invierno y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por un amplio abanico de inclemencias que va desde las tormentas hasta las nevadas, pasando por viento zonda.

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El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el centro y sur de Corrientes, este de Santa Fe y la casi totalidad del territorio de Entre Ríos, excepto el sudeste, además de la costa sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

También hay alerta amarilla por nevada para el noreste de Santa Cruz, sudeste y noroeste de Chubut, oeste de Río Negro, zona cordillerana de Neuquén y de San Juan y noroeste de Mendoza, y trepa a naranja en la zona cordillerana de Mendoza. Asimismo, hay aviso amarillo por viento zonda para el centro de La Rioja y centro de San Juan.

Once provincias bajo alerta amarilla este lunes.

Once provincias bajo alerta amarilla este lunes.

En paralelo, el SMN emitió alertas por temperaturas extremas frías: amarilla para la Isla Grande de Tierra del Fuego y la meseta y cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Río Senguer y Tehuelches, en Chubut; y roja para la meseta y cordillera de Lago Buenos Aires y Río Chico y cordillera de Güer Aike y Lago Argentino.

Tres provincias con alerta por frío extremo.

Tres provincias con alerta por frío extremo.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa un inicio de semana húmedo, con una temperatura entre 13° y 19° y probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones a partir de la tarde.

La semana continuará con un regreso del clima invernal, con mínimas que tocarán su piso el jueves, mientras las máximas se mantendrán en torno a los 18°.

Inicio de semana húmedo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Inicio de semana húmedo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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