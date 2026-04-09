9 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de abril

La divisa norteamericana opera a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue no encuentra piso y se aleja de los $1.400.

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El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en abril.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en abril.

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El dólar oficial cotiza este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, luego de una caída de $5 en la jornada del miércoles, que cortó una racha de tres ruedas al hilo sin cambios, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026. En tanto, el blue sigue descendiendo y se aleja de los $1.400.

El dólar oficial y un arranque de abril con tendencia a la baja.
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La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial. Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial arrastraba tres jornadas al hilo sin cambios.

El dólar oficial arrastraba tres jornadas al hilo sin cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.478,85 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,45.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.405.

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