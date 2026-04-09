¿La mejor del año? Cómo es El Drama, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya

Zendaya y Robert Pattinson interpretan a Emma y Charlie, una pareja que experimentan problemas previo a su casamiento.

Luego de mucha espera, finalmente llegó El Drama a la pantalla grande. Se trata de la nueva película de A24, protagonizada por dos pesos pesados del cine contemporáneo: Robert Pattinson y Zendaya, quienes además comparten otros dos proyectos este año: La Odisea y Dune: Parte tres. Mientras que la dirección está a cargo del cineasta y guionista noruego, Kristoffer Borgli, reconocido por sus trabajos en Sick of Myself (2022) y Dream Scenario (2023).

Se trata de una producción muy esperada, pero que en el último tiempo parecía que no había convencido del todo, lo cual generó una gran incógnita: ¿por qué tuvo comentarios negativos? ¿Vale la pena verla?

el drama 2 Si bien el punto central de la película es arriesgado, la historia resulta completamente hilarante. La historia se centra en Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), dos jóvenes a los que vemos después de dos años de relación y ya comprometidos, a punto de casarse. Es en una cena de degustación de comida nupcial previo al gran evento donde ella, completamente ebria, revela un secreto que tenía bien escondido y cambia la perspectiva de Charlie, al punto de obsesionarse con aquel hallazgo y replantearse la boda... Y hasta la relación misma.

En principio, hay una gran regla de El Drama a seguir y es: no se habla del drama. Eso mismo hizo el equipo de marketing y se puede notar en el tráiler de la película. Lo mejor es ir sabiendo poco y nada de qué trata para llevarse una mayor sorpresa. Es por eso que no nos centraremos mucho en la historia en sí, aunque se puede admitir que es bastante entretenida e hilarante.

En esta película, Robert Pattinson se lleva todos los aplausos. Se destaca completamente, porque construye un personaje creíble desde el primer minuto, y termina opacando un poco a su compañera. Zendaya, por su parte, logra una actuación bastante correcta, pero no termina de lucirse del todo; de hecho, cuesta separarse de su propia imagen -con sus gestos, sus tonos y ciertos tics reconocibles en ella y en otros personajes que ha hecho-. Aunque hay que admitir que juntos hacen un buen trabajo y logran una gran química.

La producción sumó muchos comentarios negativos por parte de la sociedad estadounidense. Y es entendible: esta película de comedia dramática aborda un tema que toca de cerca a los estadounidenses, pero está hecha por un extranjero. Y lo retrata de una manera que puede ser muy sensible –e incluso, desacertada– para ciertas personas, pero para quienes no les toca de cerca puede resultar muy cómica. La realidad es que no busca concientizar sobre esta problemática; de hecho, uno puede llegar a sentir hasta empatía. En definitiva, es descarada. Y eso es lo que logra conquistar al espectador. el drama 3 Robert Pattinson consigue una interpretación brutal y se lleva todas las miradas en la película. Con otros aspectos a destacar como el montaje, el sonido y la dirección, esta comedia incómoda es un gran sí para ver en el cine. Tiene un reparto interesante –además de Pattinson y Zendaya, están Alana Haim, Hailey Gates, Zoe Winters y Mamoudou Athie– y es una historia que, aunque tiene un final bastante predecible, resulta bastante entretenida, muy negra, asegura risas y te hace replantear qué haría uno en esa misma situación.