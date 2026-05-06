6 de mayo de 2026 Inicio
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En dónde está Uzbekistán y con quién limita el país que disputará el Mundial 2026

El equipo llega a esta nueva edición con una base sólida y experiencia acumulada en torneos recientes, lo que le permite proyectarse con ambición dentro del certamen

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En la actualidad, esa herencia se combina con una creciente proyección internacional, impulsando su relevancia como eje cultural, logístico y económico en la región.

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  • Uzbekistán está ubicado en Asia Central, con una geografía que combina desiertos como el Kyzyl Kum, valles fértiles y zonas montañosas.
  • Es un país “doblemente aislado” —al igual que Liechtenstein— ya que necesita cruzar al menos dos fronteras para llegar al mar.
  • Limita con Kazajistán, Afganistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, siendo un eje clave regional.
  • Logró clasificar por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA 2026, proyectando su identidad a nivel global.

Uzbekistán se ubica en el corazón de Asia Central, una región atravesada históricamente por la Ruta de la Seda. Su territorio presenta fuertes contrastes, con extensas zonas desérticas como el Kyzyl Kum combinadas con valles fértiles y áreas montañosas hacia el este. Entre sus particularidades más llamativas se destaca su condición de país “doblemente aislado”, ya que para acceder a cualquier océano es necesario cruzar al menos dos fronteras internacionales, una característica que comparte únicamente con Liechtenstein.

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En el plano geopolítico, Uzbekistán limita con cinco países: Kazajistán al norte y noroeste, Afganistán al sur, Turkmenistán al suroeste, y Kirguistán junto a Tayikistán hacia el este y sureste. Esta ubicación lo convierte en el único país de la región que comparte frontera con todos los demás Estados centroasiáticos, reforzando su rol como eje territorial clave.

Uzbekistán
Más allá de su configuración política, el país conserva un enorme valor histórico vinculado a la Ruta de la Seda.

Más allá de su configuración política, el país conserva un enorme valor histórico vinculado a la Ruta de la Seda.

En el ámbito deportivo, la clasificación de Uzbekistán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un momento histórico para el país. Será su primera participación en una Copa del Mundo, un logro que trasciende lo futbolístico y proyecta su identidad a nivel global. Con ciudades emblemáticas como Samarcanda y Bujará como símbolos de su herencia cultural, el país se prepara para mostrarse al mundo también desde el deporte.

Dónde se encuentra Uzbekistán

Ubicado en el corazón de Asia Central, Uzbekistán se extiende sobre una superficie cercana a los 448.900 km² y presenta una geografía dominada por llanuras áridas y desiertos como el Kyzyl Kum. Aun así, su territorio también incluye áreas fértiles como el valle de Fergana y sectores montañosos en el este. Una de sus particularidades más llamativas es su condición de país “doblemente aislado”, característica que comparte únicamente con Liechtenstein, lo que implica que para llegar al mar es necesario atravesar al menos dos países.

Uzbekistán
En la actualidad, esa herencia se combina con una creciente proyección internacional, impulsando su relevancia como eje cultural, logístico y económico en la región.

En la actualidad, esa herencia se combina con una creciente proyección internacional, impulsando su relevancia como eje cultural, logístico y económico en la región.

En términos territoriales, Uzbekistán ocupa una posición central dentro de la región al limitar con todos los Estados de Asia Central. Comparte frontera con Kazajistán al norte y noroeste, con Kirguistán al noreste, con Tayikistán al sureste, con Afganistán al sur y con Turkmenistán al suroeste. Esta red de más de 6.000 kilómetros de fronteras lo posiciona como un punto de conexión clave tanto a nivel geográfico como estratégico.

Más allá de su configuración política, el país conserva un enorme valor histórico vinculado a la Ruta de la Seda. Ciudades emblemáticas como Samarcanda, Bujará y Jiva reflejan ese pasado como puente entre Oriente y Occidente. En la actualidad, esa herencia se combina con una creciente proyección internacional, impulsando su relevancia como eje cultural, logístico y económico en la región.

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