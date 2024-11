Alejandro "Huevo" Müller luego de resistirse a un robo: "No recomiendo hacer lo que hice"

El actor Alejandro "Huevo" Müller sufrió un asalto en pleno el partido de Merlo, donde vive, cuando le robaron la moto. En el video que se hizo público se ve cómo se resiste a los delincuentes que finalmente se llevan el rodado: "No recomiendo hacer lo que hice", reflexionó.

En en programa El Diario en C5N , con la conducción de Daniel Ballester , el artista relató: "Nací en Merlo y jamás me pasó nada". Además, dio detalles de la moto con la que se maneja en su vida diaria: "Es una moto grande de alta cilindrada y dicen que la usan para repuesto" , detalló.

Müller circulaba en una Kawasaki 650 de color negro y fue atacado por dos hombres que también estaban en una motocicleta Corven 110 negra sin patente y sin impedimento de circulación, según la investigación.

Müler con la moto Kasasaki Redes Sociales

La víctima contó cómo fue la secuencia cuando salía de su casa en San Antonio de Padua: "Los vi una cuadra antes y como no soy prejuicioso dije no va a pasar nada, pero pasó". En este sentido, admitió que es un tipo que está atento pero que en este caso "no la vi venir", aseguró.

Después de golpiza que recibió, aún con el casco puesto, reconoció que "me pasaron muchas cosas por la cabeza en cuestión de segundos". Reflexionó que si volviera a pasar por una situación similar de inseguridad "no volvería a reaccionar así". Terminó con una herida en el rostro.

Uno de los delincuentes detenido por la Policía de la PBA Redes Sociales

Después de la pelea, uno de los asaltantes logró huir con la motocicleta de Müller, mientras que el otro fue reducido por vecinos y posteriormente detenido por la Comisaría Merlo 2º de la Policía Bonaerense. Se trata de un joven de 19 años identificado como Gonzalo Uriel Angulo, con domicilio registrado en Pontevedra.