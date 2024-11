Crimen de Aralí: el forense aseguró que "fue quemada después de muerta"

En el programa El Diario en C5N , el perito forense del caso, Mario Vignolo , relató que tomó conocimiento de la causa hace una semana: "Me llamaron que había habido un incendio y fui a la morgue, y cuando hicimos la autopsia nos encontramos que el alveolo bronquial y la tráquea de la niña estaba limpia y le avisé al fiscal ", en referencia al fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco.

"No había signos cortantes, no había humo o sea que la niña había sido quemada después de muerta", aseguró el médico. Sacaron muestras de las zonas genitales por las sospechas de abuso sexual pero el cadáver estaba tan carbonizado que no pudieron determinarlo en la primera instancia.

"Totalmente carbonizado y un poco conservada la zona genital que servirá para confirmar o descartar el abuso sexual", detalló Vignolo. Asimismo, indicó sobre las causas de la muerte: "Hay una hemorragia craneana, que puede ser por una explosión por el fuego, pero que podría ser por un traumatismo de cráneo, con un golpe. Lo seguro es que fue quemada post mortem".

"Pedimos una anatomía patológica para certificar si hubo abusos, duran unos 15 días para tener datos y certezas", Me decido al abuso sexual infantil y es la primera vez que veo algo aberrante que no tiene nombre". Además, se refirió a los maltratos, "a la perversión de todo lo que pasó antes de quemarla".

Los vecinos de la víctima relataron que había "fiestas negras" y castigos, mientras que la justicia no pudo protegerla con alguna medida excepcional.

La madre de la víctima quedó imputada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario" y por omisión de cuidados. Simeone y Varela están presos por homicidio simple. Según la fiscalía, la mujer llevaba varios días en otra casa y dejó a la menor al cuidado de su pareja, detenido por el crimen. La pena prevista es prisión perpetua.