Caso Sofía Delgado: secuestraron un auto similar al que fue visto el día de la desaparición

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales indicaron que el hallazgo se produjo después de que una persona se acercara a una comisaría de San Lorenzo y marcara que en un galpón suyo se encontraba un vehículo similar al que fue filmado frente al domicilio de la joven.

Por otro lado, la madre de Delgado, Claudia, advirtió que se enteró por los medios de los hechos en la causa sobre la desaparición de su hija porque no tiene comunicación con los investigadores. "Mi corazón me dice que tengo que seguir acá de pie, no tengo donde llorarla, no tengo nada de eso. Que alguien me dé una respuesta de dónde está Sofía", exigió.

“Con el fiscal no pude hablar, novedades son las que dice la prensa. Acá lo importante es saber dónde está Sofía, después la investigación, quién tiene la culpa de eso, lo tiene que ver el fiscal. Soy muy respetuosa. Soy consciente, pero quiero saber dónde está mi hija”, indicó a Mariela López Brown en La Mañana en C5N.

Sofía Delgado

Caso Sofía Delgado: hallaron prendas de vestir con rastros de sangre en la casa de los dos detenidos

La desaparición de Sofía Delgado generó conmoción en Santa Fe y continúa la intensa búsqueda. En los últimos allanamientos secuestraron prendas de ropa con fluidos biológicos y se realizó una marcha para pedir la aparición con vida. La madre de la joven se hizo presente y pidió que actúen.

Una pareja fue detenida en la ciudad bonaerense de Pergamino. En ese procedimiento se secuestraron dos celulares y prendas de vestir que serán peritadas para determinar si pertenece a la joven de 20 años, según informó Infobae.

Los detenidos son A.J.B de 35 años fue arrestado por delito de desaparición de personas y M.L de 29 años, su esposa, también fue aprehendida por las autoridades. Pero aún siguen investigando los detalles en relación a los detenidos y la joven.

En el allanamiento en el galpón de la casa de los detenidos encontraron pendrives, discos rígidos, dos notebooks y una llave de un automóvil Peugeot, que podrían estar relaciones con el caso. Además, también secuestraron juguetes sexuales que podrían haber sido utilizados para las prácticas de sadomasoquismo.