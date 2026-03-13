Alejandro Dolina recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA La Universidad de Buenos Aires distinguirá al polifacético artista y pensador por su aporte a a la cultura argentina y su trayectoria en las letras, la música y la comunicación. Por + Seguir en







El artista recibirá la máxima distinción honorífica de la UBA. Redes sociales

El escritor Alejandro Dolina recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el máximo título honorífico que otorga la alta casa de estudios.

El músico realizó estudios en distintas disciplinas, como Letras, Historia y Música, y publicó Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, entre otros libros. El reconocimiento fue impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales por su vicedecano, Diego de Charras; la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval; y el director de la carrera de Ciencia Política, Miguel De Luca.

Se destaca también su homenaje con el Paseo del Ángel Gris, inaugurado el 11 de agosto de 2014 en Caseros, en honor a su obra y su infancia en ese barrio. Y su paso como conductor de numerosos programas de radio, tales como La venganza será terrible, que lleva 40 años al aire, y El ombligo del mundo.

El Consejo Superior de la universidad destacó la trayectoria del compositor que “recibió diversos premios y distinciones, como el Premio Konex Diploma al Mérito (1991), cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria del Libro (2013), el Premio Martín Fierro de Oro (2022), Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2001) y Visitante Ilustre de Montevideo (República Oriental del Uruguay, 2003)”.

La trayectoria de Alejandro Dolina El artista, compositor y pensador nació hace 81 años, y construyó una trayectoria importante con la literatura, la música y la comunicación. Su estilo nostálgico y sus reflexiones con humor ácido sobre la actualidad de la Argentina son parte de su marca personal. Entre sus obras están:

Radio: La Venganza Será Terrible, se trata de un clásico que se transmite de lunes a viernes por AM 750, a menudo presentado en vivo en teatros.

La Venganza Será Terrible, se trata de un clásico que se transmite de lunes a viernes por AM 750, a menudo presentado en vivo en teatros. Libros: es autor de Crónicas del Ángel Gris (1988), El libro del Fantasma (1999) y Bar del Infierno (2006).

es autor de Crónicas del Ángel Gris (1988), El libro del Fantasma (1999) y Bar del Infierno (2006). Música: lidera el Trío Sin Nombre (junto a Manuel Moreira y Martín Dolina), interpretando canciones en sus shows.

lidera el (junto a Manuel Moreira y Martín Dolina), interpretando canciones en sus shows. Estilo: Su obra aborda temas como la nostalgia, el barrio (Flores), el amor y la melancolía.

Su obra aborda temas como la nostalgia, el barrio (Flores), el amor y la melancolía. Colaboraciones: Recientemente ha realizado presentaciones como La conversación infinita con Darío Sztajnszrajber. Premio Honoris Causa de la UBA El Premio Honoris Causa de la UBA fue entregado a otros referentes del arte, la música y la cultura popular como Charly García, el cantautor español Joaquín Sabina, el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim y el grupo humorístico-musical Les Luthiers, entre otros artistas.