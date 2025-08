Alejandro Dolina, sobre la justicia social: "Para socorrer a los desvalidos hay que quitarle a aquellos que tienen de sobra"

Agregó: "Todo depende de lo que uno considere prioritario. Si uno cree que lo mejor para una nación es que las personas más ricas prosperen mucho, será así. Si uno cree que lo mejor es que haya bienes indispensables para toda la población, eso es otra política", subrayó Dolina.

El poeta recordó al humorista Roberto Fontanarrosa, que habló en su momento del uso de las malas palabras, y de las formas violentas de Milei hacia el que no piensa como él: "Cualquier palabra no es lo mismo. Entonces, ya no te ofendes, ya no te escandalizas, no es que ahora las malas palabras se estén usando en el sentido que "el negro" quería", con inocencia y con limpieza... En estos tiempos es difícil el hablar uno, y el dejar hablar al otro, y si el otro no escucha, es difícil que uno escuche también. Hay que ser un poco generoso en toda discusión política y en toda relación humana". Aclaró que se trata de "escuchar, tratar de comprender lo que el otro dice y a veces presuponer la buena fe del otro, aunque no existe".

Dolina y la muerte

Dolina reveló que piensa en la muerte de distintas maneras, que es motivo de conversación, de hacer un plan y de una cuestión creativa, que lleva un dejo de angustia: "Todos estos asuntos vienen bajo la forma de angustia, casi siempre. Pero hay angustias creativas que nos permiten elaborar pensamientos, poesías, milongas, acordes".

Ante esta sensación de angustia por el paso del tiempo, él responde "con acordes menores", subrayó. En este sentido, se preguntó: "¿Si uno escribiera solamente cuando esta bien... no tendría ninguna gracia. La poesía está hecha más por lo que a uno le falta", reconoció.

El peronismo y la autocrítica

Dolina aseguró que se puede ser optimista respecto del peronismo: "Tengo esperanza que a lo mejor las cosas se puedan acomodar. Yo quiero y creo que hay que democratizar la economía y que los resortes económicos funcionen un poco más cerca del pueblo. "Esa benevolencia, ese humanismo y esa empatía por el otro, de la que a veces hablamos, también debe tener un costado político. La política debe asomarse al humanismo y el humanismo debe influir a la político. Eso en algún tiempo se pareció al peronismo".

En cuanto a la lectura de que todos los gobiernos peronistas fueron malos, admitió que "hay que ir a las raíces para ver cómo se llegó hasta aquí". Resaltó que es muy cómodo decir 'fulano hizo un mal gobierno' luego todos los gobiernos peronistas fueron malos. No es así".

El fanatismo de Dolina por los colores azul y oro

No pudo faltar la opinión sobre el difícil momento que pasa el club Boca Juniors, de quien es hincha, y su fanatismo por el presidente Román Riquelme: "No miro los partidos, me inventé un pretexto para no verlos. Nos soy amigo de Riquelme (Román), lo vi una vez en mi vida. Lo admiro no sólo como jugador sino por la clase de fútbol que él defiende y me molesta bastante que todos se anoten para hablar en su contra".

El autor de Crónicas del ángel gris, El libro del Fantasma y Lo que costó el amor, entre otros, sigue con su mítico programa La venganza será terrible, en radio (AM750), de lunes a viernes a las 0 horas. El ciclo permanece en el aire desde el año 1985.