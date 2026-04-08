8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

En el marco de la jornada de "Ciencias y universidad de remate" en defensa de la Universidad Pública. El prestigioso biólogo molecular brindará una charla el próximo viernes 10.

Por
Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Así se vivió la recepción de datos de Atenea desde el Instituto Argentino de Radioastronomía. 
Te puede interesar:

Sin dormir y con la cabeza a 70 mil kilómetros de la Tierra: así fue como Argentina recibió los datos de Atenea

Desde Exactas informaron que el renombrado científico Alberto Kornblihtt, ganador del Premio Fundación Bunge y Born, dará una clase pública para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley para la recomposición inmediata de salarios del personal docente y nodocente, monto de las becas para estudiantes, gastos para el funcionamiento de las instituciones". Será de las 10 a las 14 en la Plaza de Mayo.

Embed

Esta jornada se realizará en el marco de que Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumplimiento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

Esta medida cautelar aprobada había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.

Feria de ciencias, clases públicas y charlas en defensa del sistema científico tecnológico nacional

Además de la clase de Kornblihtt, durante el viernes 10 de abril, día que se celebra el "Día del investigador e investigadora científico/a" en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay el primer latinoamericano que recibió el Premio Nobel en Medicina y fundador del CONICET.

Embed

"Este 10 de abril salimos a la calle para defender lo que es de todos: la ciencia, la tecnología y la universidad pública. Porque detrás de cada ajuste hay menos futuro, menos soberanía y más desigualdad", expresaron desde ATE SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino).

"La ciencia no es un gasto. Es inversión, es desarrollo, es trabajo, es independencia", añadieron, por eso realizarán una jornada de visibilización y lucha desde las 12 a las 17 en Plaza de Mayo. "No es solo por quienes investigan. Es por todo un país que quiere decidir su propio destino"

Según datos del Grupo epc "la inversión pública en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico en 2026"

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto acumuló una caída real del 50,8%. "Se proyecta en apenas el 0,140% del PBI, el valor más bajo desde que se registran datos (1972)", expresaron desde el Grupo epc.

Eso no es todo, en el año 2026 el presupuesto en ciencia y tecnología representa el 25% de lo que la Ley de Financiamiento de la CyT establecía como mínimo. "En 2024, ya era menos de la mitad. Una pauta de regresividad sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina", remarcaron.

"El CONICET perderá un 18,2% real adicional en 2026, tras caídas del 17,7% en 2024 y del 14,2% en 2025. En total, su presupuesto acumulará un retroceso del 42,2% en tres años", sumaron.

Grupo EPC gráfico 8-4-26

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La misión Artemis II, rumbo a la Luna.

Artemis II superó el punto de no retorno y ya está camino a la Luna

La misión Artemis 2 despegó a la Luna.

¡Histórico! Los mejores videos del despegue de la misión Artemis 2 a la Luna

Christina Koch posee el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, durante su estadía en la Estación Espacial Internacional.
play

Quién es Christina Koch, la primera astronauta en orbitar la Luna en la misión Artemis 2

argentina, a bordo de artemis 2: el satelite atenea rompe un record nacional y viaja a 70.000 kilometros de la tierra
play

Argentina, a bordo de Artemis 2: el satélite Atenea rompe un récord nacional y viaja a 70.000 kilómetros de la Tierra

¿Hay paro de colectivos?

Conflicto de colectivos en el AMBA: qué líneas se verían afectadas ante un paro

Thiago fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo.
play

Así se recupera Thiago, el joven herido en la cabeza durante la explosión de las garrafas en Merlo

Rating Cero

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Se viene lo mejor: cuáles son los estrenos que tiene planificado Marvel para lo que queda del 2026

Ahí está uno de los grandes problemas, la necesidad de explicarlo todo, de remarcar cada vínculo, cada recuerdo. Es un exceso que atenta contra la experiencia, especialmente para los fanáticos que han seguido la saga con devoción. 
play

Cuál es la historia de Misión Imposible: La sentencia final, la película que termina la saga y ahora se puede ver en Netflix

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

últimas noticias

¿Hay paro de colectivos?

Conflicto de colectivos en el AMBA: qué líneas se verían afectadas ante un paro

Hace 4 minutos
play
Thiago fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo.

Así se recupera Thiago, el joven herido en la cabeza durante la explosión de las garrafas en Merlo

Hace 5 minutos
Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate

Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate

Hace 13 minutos
El Niño Prodigio habla de un horóscopo del 8 de abril que te enfrenta con tus responsabilidades

Niño Prodigio: el horóscopo del 8 de abril que te enfrenta con tus responsabilidades

Hace 16 minutos
Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Hace 21 minutos