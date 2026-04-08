Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

En el marco de la jornada de "Ciencias y universidad de remate" en defensa de la Universidad Pública. El prestigioso biólogo molecular brindará una charla el próximo viernes 10.

Después de que la Justicia confirmó que el Gobierno deberá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario , universidades, científicos y estudiantes se reúnen en una nueva jornada de lucha organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la que el biólogo molecular Alberto Kornblihtt dará una clase pública .

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Desde Exactas informaron que el renombrado científico Alberto Kornblihtt , ganador del Premio Fundación Bunge y Born, dará una clase pública para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley para la recomposición inmediata de salarios del personal docente y nodocente , monto de las becas para estudiantes, gastos para el funcionamiento de las instituciones". Será de las 10 a las 14 en la Plaza de Mayo.

Esta jornada se realizará en el marco de que Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumplimiento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

Esta medida cautelar aprobada había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.

Además de la clase de Kornblihtt, durante el viernes 10 de abril, día que se celebra el "Día del investigador e investigadora científico/a" en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay el primer latinoamericano que recibió el Premio Nobel en Medicina y fundador del CONICET.

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"Este 10 de abril salimos a la calle para defender lo que es de todos: la ciencia, la tecnología y la universidad pública. Porque detrás de cada ajuste hay menos futuro, menos soberanía y más desigualdad", expresaron desde ATE SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino).

"La ciencia no es un gasto. Es inversión, es desarrollo, es trabajo, es independencia", añadieron, por eso realizarán una jornada de visibilización y lucha desde las 12 a las 17 en Plaza de Mayo. "No es solo por quienes investigan. Es por todo un país que quiere decidir su propio destino"

Según datos del Grupo epc "la inversión pública en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico en 2026"

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto acumuló una caída real del 50,8%. "Se proyecta en apenas el 0,140% del PBI, el valor más bajo desde que se registran datos (1972)", expresaron desde el Grupo epc.

Eso no es todo, en el año 2026 el presupuesto en ciencia y tecnología representa el 25% de lo que la Ley de Financiamiento de la CyT establecía como mínimo. "En 2024, ya era menos de la mitad. Una pauta de regresividad sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina", remarcaron.

"El CONICET perderá un 18,2% real adicional en 2026, tras caídas del 17,7% en 2024 y del 14,2% en 2025. En total, su presupuesto acumulará un retroceso del 42,2% en tres años", sumaron.