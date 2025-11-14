Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle Un hombre atacó a una menor que caminaba junto a su familia. La Policía de la Ciudad lo retuvo pero terminó libre. "El fiscal le dijo que no es peligroso ni para sí ni para terceros y se fue", denunció Ana, la madre. Por







El hombre le pegó una patada con la rodilla a la menor e intentó escapar.

Un hombre le pegó una patada a una nena de seis años, sin motivo alguno, que caminaba junto a su familia en Palermo. El atacante, según las primeras versiones, tendría una discapacidad y quedó libre por orden de la fiscal. Lo que causó indignación y miedo por parte de la madre y los vecinos del barrio.

"Esta persona claramente es violenta, no puede estar en la calle, me llegaron mensajes de que esta persona también golpeó a un nene de cuatro años. ¿Qué estamos esperando? Que pase una desgracia", denunció Ana, la madre de la pequeña de seis años, en diálogo con C5N.

En redes sociales se compartió un video, de una cámara de seguridad, donde se ve cómo un hombre vestido con una remera blanca y shorts negros, sorprende a una nena -que caminaba en sentido contrario- por la vereda y la golpea en el pecho con su rodilla en Güemes al 4200.

Inmediatamente, la niña cae al suelo y el hombre sale corriendo en sentido a la calle, la madre y otras personas se acercaron para asistir a la pequeña que, no resultó con heridas graves. En el lugar se encontraba un Policía de la Ciudad que logró retener al agresor, sin embargo, por pedido del fiscal lo dejaron en libertad.

"El Fiscal le dijo que no es peligroso para sí ni para terceros y se fue. El policía me decía que tenía un carnet: Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? Esta persona no puede estar sola en la calle", sentenció la madre.