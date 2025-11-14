14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Un hombre atacó a una menor que caminaba junto a su familia. La Policía de la Ciudad lo retuvo pero terminó libre. "El fiscal le dijo que no es peligroso ni para sí ni para terceros y se fue", denunció Ana, la madre.

Por
Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle
El hombre le pegó una patada con la rodilla a la menor e intentó escapar. 

El hombre le pegó una patada con la rodilla a la menor e intentó escapar. 

Un hombre le pegó una patada a una nena de seis años, sin motivo alguno, que caminaba junto a su familia en Palermo. El atacante, según las primeras versiones, tendría una discapacidad y quedó libre por orden de la fiscal. Lo que causó indignación y miedo por parte de la madre y los vecinos del barrio.

Te puede interesar:

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

"Esta persona claramente es violenta, no puede estar en la calle, me llegaron mensajes de que esta persona también golpeó a un nene de cuatro años. ¿Qué estamos esperando? Que pase una desgracia", denunció Ana, la madre de la pequeña de seis años, en diálogo con C5N.

En redes sociales se compartió un video, de una cámara de seguridad, donde se ve cómo un hombre vestido con una remera blanca y shorts negros, sorprende a una nena -que caminaba en sentido contrario- por la vereda y la golpea en el pecho con su rodilla en Güemes al 4200.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989318983271498004&partner=&hide_thread=false

Inmediatamente, la niña cae al suelo y el hombre sale corriendo en sentido a la calle, la madre y otras personas se acercaron para asistir a la pequeña que, no resultó con heridas graves. En el lugar se encontraba un Policía de la Ciudad que logró retener al agresor, sin embargo, por pedido del fiscal lo dejaron en libertad.

"El Fiscal le dijo que no es peligroso para sí ni para terceros y se fue. El policía me decía que tenía un carnet: Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? Esta persona no puede estar sola en la calle", sentenció la madre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

La víctima del intento de homicidio con una llave de vehículo.

Vivo de milagro: le clavaron una llave en la cabeza tras una pelea durante un partido

Fernando Báez Sosa, en una de las imágenes del trailer de la serie docimental de Netflix.
play

Se estrenó la docuserie de Netflix sobre el caso Báez Sosa: las impactantes revelaciones de los rugbiers condenados

play

Viudos negros apuñalaron a un psicólogo en Palermo y le robaron: "Me ataron en la cama"

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cierra la semana a la baja y cerca de los $1.400

Hace 9 minutos
José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Hace 13 minutos
Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 37 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 48 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 1 hora