Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

Raúl Garzón se refirió a los siete allanamientos simultáneos que se desarrollan en la ciudad de Córdoba y alrededores y destacó el trabajo conjunto para dar con el paradero de la joven. "Queremos que esta situación llegue a su fin", comentó.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, aseguró este viernes que buscan a la joven "con y sin vida".

En una extensa conferencia de prensa frente a la vivienda allanada en barrio Campillo, el funcionario sostuvo que la investigación “se trabaja con absoluta profesionalidad, seriedad y preocupación” y confirmó que toda la estructura policial de Córdoba, junto con recursos nacionales, se encuentra abocada al caso.

“La buscamos con y sin vida. No hay peor situación. La desaparición es el peor estado para cualquier caso. Queremos salir de eso con el hallazgo, sea cual sea el desenlace”, afirmó.

Durante la conferencia, Garzón confirmó oficialmente que se investiga un vehículo que podría aportar información clave para la causa. “Sí, se está investigando un vehículo particularmente. Ese vehículo ha aportado rumbos a la investigación” , sostuvo.

Aunque evitó brindar mayores precisiones, insistió en que la causa avanza con una línea concreta. “La investigación tiene un rumbo. No podemos decir hoy que esto terminó acá, pero día a día ese rumbo se confirma” , señaló.

“El allanamiento y la búsqueda de evidencias ya se habían realizado. La profundización tiene que ver con avanzar hacia perímetros más amplios, lugares contiguos y otros espacios que requieren otro nivel de análisis”, detalló.

Uno de los momentos más importantes de la conferencia ocurrió cuando se refirió al video en el que se observa a una joven ingresando a una vivienda junto al detenido Pablo Barrelier. Sin nombrarlo directamente, Garzón dio a entender que para la fiscalía no existen dudas sobre la identidad de la persona. “La prueba indica, más allá de otras posiciones, que todo indica para este fiscal que es Agostina”, aseguró.

Consultado sobre si se pudo confirmar una salida posterior de la joven del lugar, evitó responder de manera directa. “La fiscalía ha hecho un relevamiento desde el minuto que entró hasta el momento en que fue detenido el auto”, indicó, aunque aclaró que no podía revelar más detalles para no afectar la causa.

Claudio Barrelier Agostina Vega Claudio Barrelier es el principal apuntado en la desaparición de Agostina.

Respecto del vínculo con la familia de Agostina, el fiscal negó inconsistencias en las declaraciones de los padres y explicó que tanto la madre como el padre vienen declarando desde el primer día de investigación.

“La mamá estuvo ayer declarando desde temprano hasta la tarde. Hoy este fiscal comenzó el día a las 8 de la mañana con los padres”, contó. Además, reveló que el detenido pidió ampliar su declaración y responder preguntas. “Su declaración duró diez minutos, pero las preguntas de este fiscal fueron dos horas y media”, precisó.

Garzón también confirmó que la hipótesis de que Agostina haya subido a un auto rojo “se ha debilitado”, aunque aclaró que todas las líneas investigativas continúan abiertas. “Acá ingresan múltiples hipótesis y todas se investigan. Si llega un dato, se trabaja inmediatamente. Ese es el trabajo”, afirmó.

Finalmente, destacó el volumen que alcanzó la causa en apenas cinco días y volvió a defender el accionar judicial y policial. “No hay demora. Acá hay un método, un orden científico y un trabajo enorme. Si ustedes vieran el tamaño de esta causa en cinco días, se sorprenderían”, concluyó.

"Barrelier es el camino a Agostina": la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

La abogada que representa al padre de Agostina Vega, Fernanda Alaniz, cuestionó la última declaración del detenido Claudio Barrelier en la que insistió que la niña con la que se ve que ingresa a su casa es su hija, no Agostina. "Si Agostina salió de esa casa, él tiene algo que ver. Él es el camino a Agostina, él está preso y Agostina no está", apuntó.

Alaniz aseguró que presumía que el abogado de Barrelier "iba a ir por ese lugar", en referencia a declarar que la niña que aparece en el video no es Agostina. "Si fuera la defensa, haría lo mismo, no me parece nada innovador", reconoció la abogada.

"No teníamos las cámaras hasta ayer a la noche y ayer a la noche confirmamos que la que entró a la casa con Barrelier fue la nena, está confirmadísimo", remarcó la abogada querellante y reiteró: "Él entró a su casa con Agostina, ¿salió Agostina de ahí? No tenemos las imágenes, todavía no están liberadas por la Fiscalía". La causa continúa bajo secreto de sumario y se espera que se levante mañana.

Alaniz recordó que Barrelier "tiene antecedentes por hurto, por amenazas, por privación ilegítima de la libertad" y aseguró que "se llevó a Agostina y tiene que decir dónde está".

"¿Qué hacía Agostina siendo citada por Barrelier a las 22:30 un día sábado en el que la ciudad estaba toda concentrada en el centro por el partido de Belgrano?", cuestionó la mujer y señaló: "Estaba toda la policía concentrada en todo el centro de Córdoba".

Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras la declaración indagatoria

El abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, detalló que Barrelier "mantuvo su postura: sigue sosteniendo la existencia del auto rojo" en la declaración indagatoria y "precisó detalles de dónde habría sido ese famoso encuentro".

"La criatura que entra con él al domicilio en el famoso video que está circulando es su hija y no Agostina, ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio", remarcó la defensa del principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años. Aún así, el abogado afirmó que Barrelier "nunca negó que haya estado con él".

Sánchez del Bianco explicó que "el fiscal cuenta con 10 días hábiles para resolver su situación procesal" después de que Garzón asegurara que continuaría detenido.