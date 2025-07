Advertencia por neblina en la Ciudad de Buenos Aires y ocho provincias

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la neblina se presentará principalmente hasta el mediodía y luego dejará paso a un cielo parcialmente nublado.

De cara a la baja visibilidad, el SMN emitió una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen que eviten circular y, en caso de que no se pueda evitar, mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar a otros; encender las luces bajas y las antiniebla, pero no las balizas; reducir la velocidad; en cuanto sea posible, estacionar en un lugar seguro y no sobre banquinas o calzadas; y mantenerse informado por las autoridades.

El pronóstico del clima en el AMBA para el domingo 20 de julio

El SMN anticipó un domingo sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ideal para celebrar el Día del Amigo, con temperaturas entre 9 y 19 grados. Habrá vientos del noreste con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, que rotarán ligeramente hacia la tarde para provenir del norte. Por la noche, el mercurio se moverá cerca de los 14°.

Advertencia por neblina en ocho provincias

En el centro del país y la región pampeana se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con una mañana despejada con aumento de la nubosidad pasado el mediodía y vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo, en tanto, se espera un día con cielo despejado durante la mañana y el mediodía, con temperaturas entre los 4°C y los 21°C y vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En cuanto al norte del país, el organismo pronosticó una jornada mayormente despejada, con la aparición de bancos de neblina durante el mediodía. Durante la tarde y la noche, se prevé que el cielo esté despejado. Las temperaturas en esta región irán desde los 6°C hasta los 23°C.

La Patagonia registrará una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 8°C. El cielo se mantendrá algo nublado durante la mañana, el mediodía y la tarde, y pasará a estar parcialmente nublado por la noche. Se prevén también vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección predominante del oeste durante el mediodía y la tarde.