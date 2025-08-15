Adiós a la VTV: qué autos ya no deberán hacerla y quiénes pueden realizarla gratis en CABA El trámite es obligatorio para todos los vehículos que circulen por la calle, pero según la edad del auto, kilometraje y diversas condiciones, hay un grupo que puede quedar exento de realizar la verificación técnica vehicular. Por







¿Quiénes no deberán hacer la VTV?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorpora nuevos beneficios para ciertos vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, si bien es un trámite obligatorio para todos, la normativa local define situaciones específicas en las que los conductores o propietarios no deben realizar el trámite. ¿De qué se trata?

El chequeo de la VTV hace que se revise el estado mecánico y de seguridad tanto de autos como de motos y eso permite que las personas puedan circular con los estándares necesarios. De lo contrario, serán multados y tendrán restricciones en sus licencias de conducir.

Uno de los factores claves para la obligatoriedad de la VTV es la edad del vehículo y el kilometraje. Para autos 0KM, la legislación establece que durante los primeros tres años o antes de alcanzar los 60 mil kilómetros, los conductores queden exentos de la VTV. Pero, una vez llegado al cuarto año, la vigencia es de 24 meses.

carmen de patagones vtv.webp Para los autos cuya antigüedad se encuentre entre 4 y menos de 7 años, cada verificación tiene una validez de hasta 2 años. Recién, desde los 7 años, la revisión se transforma en periodicidad anual. El esquema adopta un criterio similar para las motos 0KM, ya que el primer control se hace luego del primer año de antigüedad.

El precio de la VTV para los autos de CABA es de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. El comprobante de pago debe presentarse al momento de la inspección junto a los documentos: DNI, licencia de conducir, seguro vigente, cédula verde, título de propiedad y si usa GNC, la oblea correspondiente.

Pero los jubilados, pensionados y mayores de 65 años, siempre que sus ingresos regulares no superen la mínima jubilatoria y el vehículo no exceda el valor fiscal mínimo, quedan exentos de la obligación del pago. Al igual que personas con discapacidad. vtv inspección.jpg