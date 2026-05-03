3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Alarma en altamar: tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo y cinco sospechosos entre los pasajeros del buque MV Hondius, que navegaba por el Atlántico hacia Cabo Verde con 240 personas a bordo.

Por
El barco zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

El barco zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el océano Atlántico debido a un brote de hantavirus confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco, que zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde, traslada a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria.

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.
Te puede interesar:

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

El reporte oficial de la OMS detalló la existencia de un caso positivo y otros cinco pacientes bajo sospecha de infección. "De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica", indicó el organismo internacional. Las autoridades sanitarias sudafricanas dieron la alerta inicial ante el cuadro clínico de los viajeros.

La primera víctima fue un hombre de 70 años que falleció en la embarcación y su cuerpo quedó en la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, sufrió una evacuación de urgencia hacia un hospital de Johannesburgo, donde finalmente perdió la vida. El tercer deceso ocurrió dentro del buque y el cadáver todavía permanece en las instalaciones de la nave.

Un ciudadano británico de 69 años continúa internado en terapia intensiva en territorio sudafricano tras su traslado desde el navío. En paralelo, dos pasajeros más presentan síntomas compatibles con el virus y el personal médico evalúa su posible hospitalización en Cabo Verde antes de que el crucero retome su curso hacia las Islas Canarias.

La OMS coordina los protocolos de emergencia sanitaria

El organismo de salud internacional estableció contacto con los gobiernos involucrados para gestionar la asistencia y el control del brote. Según la institución, esta familia de virus puede causar un síndrome respiratorio grave que requiere cuidados intensivos y, aunque es poco frecuente, existen casos de transmisión entre personas.

La empresa Oceanwide Expeditions, operadora del buque polar, evitó por el momento declaraciones públicas sobre la crisis sanitaria en su ruta de expedición. La OMS aseguró que su labor consiste en facilitar la comunicación entre los países para coordinar la respuesta y "minimizar riesgos para pasajeros y tripulación".

El MV Hondius se localizó este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde, según los sistemas de seguimiento marítimo. El hantavirus se transmite usualmente por el contacto con roedores, pero la prioridad actual de las autoridades sanitarias se centra en el aislamiento de los sospechosos y la posible evacuación médica de los afectados.

Noticias relacionadas

Así quedaron los vehículos tras el impacto.

Accidente fatal en Tornquist: cuatro muertos tras un choque frontal entre dos autos

Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite?

La mujer tenía 30 años.

Muerte y misterio en Córdoba: una mujer salió a caminar y la encontraron sin vida en la ruta

play

Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

play

La emotiva misión de un refugio que promueve la adopción de animales

Rating Cero

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

Luis Brandoni junto a su nieta Macarena.

La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales. 

Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija

últimas noticias

Honda fue la marca más vendida en abril.

La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

Hace 29 minutos
La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Hace 31 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

Hace 1 hora
Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Hace 1 hora