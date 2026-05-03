Alarma en altamar: tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo y cinco sospechosos entre los pasajeros del buque MV Hondius, que navegaba por el Atlántico hacia Cabo Verde con 240 personas a bordo. Por + Seguir en







El barco zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el océano Atlántico debido a un brote de hantavirus confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco, que zarpó desde Ushuaia con destino a Cabo Verde, traslada a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria.

El reporte oficial de la OMS detalló la existencia de un caso positivo y otros cinco pacientes bajo sospecha de infección. "De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica", indicó el organismo internacional. Las autoridades sanitarias sudafricanas dieron la alerta inicial ante el cuadro clínico de los viajeros.

La primera víctima fue un hombre de 70 años que falleció en la embarcación y su cuerpo quedó en la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, sufrió una evacuación de urgencia hacia un hospital de Johannesburgo, donde finalmente perdió la vida. El tercer deceso ocurrió dentro del buque y el cadáver todavía permanece en las instalaciones de la nave.

Un ciudadano británico de 69 años continúa internado en terapia intensiva en territorio sudafricano tras su traslado desde el navío. En paralelo, dos pasajeros más presentan síntomas compatibles con el virus y el personal médico evalúa su posible hospitalización en Cabo Verde antes de que el crucero retome su curso hacia las Islas Canarias.

La OMS coordina los protocolos de emergencia sanitaria El organismo de salud internacional estableció contacto con los gobiernos involucrados para gestionar la asistencia y el control del brote. Según la institución, esta familia de virus puede causar un síndrome respiratorio grave que requiere cuidados intensivos y, aunque es poco frecuente, existen casos de transmisión entre personas.