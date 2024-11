Accidente del tren San Martín en Palermo: la Justicia procesó a seis empleados ferroviarios

El juez Julián Ercolini dictó este miércoles el procesamiento contra el maquinista, un auxiliar y cuatro señaleros por negligencia y conductas por omisión, tomando como pruebas grabaciones, filmaciones y modulaciones.

El fallo menciona "una gran imprudencia" por parte de varias personas debido a que "hubo falta de capacitación en quienes conducían la formación, no estaban capacitados para operar un sistema que tenía instalada la locomotora", explicó la periodista Vanesa Petrillo en De Una.

También existió "una falla en la señalización, se manejaban con señales escritas" y hubo además un debate sobre el robo de cables que afectó directamente en el funcionamiento de la formación.

remoción tren Palermo Trenes Argentinos

Trenes Argentinos había alertado al Gobierno sobre la necesidad de recursos para "seguridad operacional"

Una semana antes del accidente ferroviario en la línea San Martín en Palermo, el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, envió una carta formal a sus superiores en la que advirtió su preocupación por las condiciones de seguridad en la prestación de los servicios de transporte.

El documento tuvo como destinatarios a su par de la empresa Operadora Ferroviaria, Patricio Gilligan, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Bottom. Además, replicó el pedido al Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo.

"Arbitrar las acciones pertinentes para gestionar la asignación de fondos necesarios destinados a atender las obligaciones de gasto corriente y capital que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta Operadora Ferroviaria, resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional", aseguró Luque en la misiva.

En el documento detalló que las transferencias recibidas para atender los gastos corrientes (sin considerar sueldos) durante el primer cuatrimestre de 2024 representan en términos nominales un 5% más interanual y en términos reales un 75% menos.

En la misma línea, el funcionario realizó un cálculo sobre la cantidad de dinero necesario para afrontar las obligaciones de abril: $82.082.180.792 (notificado previamente), lo que implica un adicional requerido de $32.782.180.792, es decir, un incremento del 66,5%.

accidente trenes Palermo

Desidia, desinversión y privatización: el trasfondo del choque del tren San Martín en Palermo

El accidente de la formación del San Martín en Palermo abrió un debate por el estado del servicio ferroviario y las consecuencias de una política de desinversión en transporte público por parte del gobierno de Javier Milei.

La situación puntual del San Martín no encuentra muchas diferencias con la del resto de las líneas. "Tiene 60 locomotoras paradas y funciona con un diagrama de emergencia: los días de semana trabaja como si fuera un sábado, lo cual hace que haya menos trenes, menos servicio y se apilen los pasajeros", le explicó a C5N Mónica Schlotthauer, diputada nacional del Frente de Izquierda y delegada ferroviaria del Tren Sarmiento.

Las tareas de mantenimiento también juegan un rol importante. "No hay mantenimiento precario; directamente ya no hay mantenimiento y esto es algo que venían denunciando los maquinistas. En el San Martín, por ejemplo, hay cinco kilómetros en esa zona del viaducto que está lleno de curvas y que no tiene señal. Van al 'tun tun'", agregó.