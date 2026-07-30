Los principales puntos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El jefe del Ejecutivo, que luego enviará esta iniciativa al Congreso, aseguró que servirá para frenar la inflación e impedir que la política utilice a la entidad para cubrir los gastos del Estado con emisión de dinero.
La propuesta del oficialismo busca revertir los cambios aplicados en 2012 para que la institución pase a tener un solo mandato: preservar el valor de la moneda. De esta forma, el plan libertario elimina objetivos múltiples del pasado, como el desarrollo económico o la inclusión financiera, con la intención declarada de concentrar todas las herramientas en la estabilidad de los precios.
En una publicación en la red social X, el mandatario defendió la iniciativa y aseguró que "la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia". Además, apuntó contra los extitulares de la entidad Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce: "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición".
El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la iniciativa del Gobierno al señalar que la reforma fortalece la independencia de la entidad frente al poder político de turno y reduce el riesgo de dominancia fiscal, una situación en la que el Tesoro Nacional le pide plata prestada al Banco Central de manera constante para cubrir sus deudas.
La reforma de la Carta Orgánica establece nuevas prohibiciones financieras
Según los detalles de la iniciativa, la nueva norma prohíbe de manera absoluta que el BCRA le preste plata al Tesoro Nacional, a las provincias o a los municipios. El texto también impide la compra de títulos públicos en el mercado primario para cortar la posibilidad legal de imprimir billetes ante cada déficit de las cuentas públicas.
Otra regla central busca blindar a las autoridades del BCRA frente a los pedidos de la Casa Rosada o futuros gobiernos. El proyecto mantiene la forma actual para nombrar al titular de la entidad, pero hace mucho más difícil su despido, ya que a partir de ahora la remoción requerirá de los votos afirmativos de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado.
Por último, el plan restringe el uso de las ganancias del BCRA para gastos estatales, elimina las Letras Intransferibles y obliga a destinar esos fondos a cancelar deuda pública.
Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei
- Establecimiento de un mandato único: el Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
- Prohibición absoluta de financiar al Estado: se prohíben los adelantos transitorios y cualquier tipo de préstamo directo del Banco Central al Tesoro Nacional, las provincias o los municipios. Esto incluye la prohibición de comprar títulos públicos en mercado primario: la entidad monetaria no podrá adquirir bonos del Estado en emisiones primarias, evitando que se utilice la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
- Mayor exigencia para la remoción de autoridades: para blindar la independencia de la conducción del BCRA frente a presiones políticas, el despido del presidente o directores requerirá la aprobación de dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados.
- Restricción y giro de utilidades: se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
- Eliminación de esquemas de deuda interna: se deroga el uso de mecanismos como las Letras Intransferibles, utilizadas anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.