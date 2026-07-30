Los principales puntos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central El presidente Javier Milei presentó una ley con la meta oficial de modificar las reglas de la autoridad monetaria. El Gobierno promete que la iniciativa frenará la suba de precios a partir de la prohibición estricta de emitir billetes para financiar al Estado. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei anunciará a las 20 por cadena nacional el envío del proyecto al Congreso.

El presidente Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El jefe del Ejecutivo, que luego enviará esta iniciativa al Congreso, aseguró que servirá para frenar la inflación e impedir que la política utilice a la entidad para cubrir los gastos del Estado con emisión de dinero.

La propuesta del oficialismo busca revertir los cambios aplicados en 2012 para que la institución pase a tener un solo mandato: preservar el valor de la moneda. De esta forma, el plan libertario elimina objetivos múltiples del pasado, como el desarrollo económico o la inclusión financiera, con la intención declarada de concentrar todas las herramientas en la estabilidad de los precios.

En una publicación en la red social X, el mandatario defendió la iniciativa y aseguró que "la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia". Además, apuntó contra los extitulares de la entidad Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce: "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición".

FIN DE LA BRUTALIDAD MONETARIA

Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición.



Más allá de eso, acorde a Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita POR… https://t.co/shc1ERUy0E — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026 El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la iniciativa del Gobierno al señalar que la reforma fortalece la independencia de la entidad frente al poder político de turno y reduce el riesgo de dominancia fiscal, una situación en la que el Tesoro Nacional le pide plata prestada al Banco Central de manera constante para cubrir sus deudas.

La reforma de la Carta Orgánica establece nuevas prohibiciones financieras Según los detalles de la iniciativa, la nueva norma prohíbe de manera absoluta que el BCRA le preste plata al Tesoro Nacional, a las provincias o a los municipios. El texto también impide la compra de títulos públicos en el mercado primario para cortar la posibilidad legal de imprimir billetes ante cada déficit de las cuentas públicas.