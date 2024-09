La abogada de la joven que denunció a Gonzalo Montiel insinuó que la Fiscalía trata de beneficiarlo

Raquel Hermida acusó al fiscal de cambiar la locación de la pericia al futbolista, por lo que sugirió que "no todos los hombres son iguales ante la ley". Además, aseguró que hay otro imputado que hizo referencia a que en la casa del futbolista había cocaína.

"Sorprendentemente, el Fiscal de Género cambió el lugar de la pericia. Evidentemente no todos los hombres son iguales ante la Ley . Yo creo que esta modificación lo beneficiaría en la protección", comentó la abogada de la denunciante, Raquel Hermida.

Luego, agregó un agravante a la causa y señaló: En un principio ella no sabía que la había abusado porque estaba con efecto de droga y alcohol. El otro imputado cuenta que había una mesa blanca, refiriéndose a la cocaína que había en la casa de Montiel".

Tanto a Alexis Acosta, el otro involucrado, como a la denunciante ya se le realizaron las pericias, por lo que el único que resta analizar es al jugador del Sevilla. El hecho ocurrió en 2019, en la casa familiar del futbolista del Sevilla.

“Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”, contó la denunciante en su única aparición pública. La modelo y azafata agregó que recibió mensajes intimidatorios y amenazas por parte del entorno del futbolista.

Una vez finalizada la pericia en San Justo, Hermida aseguró: "No vamos a ir contra la familia de Montiel, sino contra todo aquel que no colaboró para que el abuso sea detenido. Es importante informar que la víctima sale del cuarto diciendo 'Gonzalo me violó'”.

La abogada también recordó el episodio con la madre del futbolista: "Hay una frase muy célebre que la madre le dijo a mi clienta, que fue: 'Ponete óvulos mamita, te violaron'. Eso consta en la causa, está todo. Nosotros no inventamos nada. Lo que pasa es que en este país imputar a un futbolista es mucho más grave que cualquier político".

La causa que investiga la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”. Por el momento, no hay fecha de juicio.

La perturbadora declaración de Dominique Pelicot: "Soy un violador, como todos los que están en esta sala"

El francés Dominique Pelicot, acusado de drogar a su mejor para que la violaran decenas de desconocidos, declaró frente al tribunal de Aviñón en el sur de Francia y pidió disculpas, pero lanzó una polémica frase: "Soy un violador, como todos los que están en esta sala”.

El martes declaró y admitió ser un “violador”, también dijo que la víctima Gisele Pelicot “no merecía” todo lo que sufrió. El hombre de 71 años la drogaba administrándole medicamentos para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

La víctima había declarado: “Ni por un solo segundo dudé de este hombre, confiaba plenamente”. Y agregó: “Amé a este hombre durante 50 años. Habría puesto mis dos manos en el fuego por él”.

Gisèle Pelicot

“Soy culpable de lo que hice. Ruego a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a la señora M. (esposa de otro acusado a la que también habría violado) de aceptar mis disculpas. Pido perdón, aunque esto no sea algo aceptable. La amé 40 años y la amé mal 10 años. Nunca debí hacer eso. Lo arruiné todo. Perdí todo. Debo pagar por ello", agregó.

Pelicot documentaba todas las violaciones grabadas y fotografiadas en su computadora, ya que había reconocido los hechos, pero no se había explicado al tribunal. Reconoció que “una parte de placer” al hacer las cosas.

Más de 10 mil personas se manifestaron el fin de semana en Francia en apoyo a la víctima al grito de “todas somos Gisele”, quien rechazó al inicio del juicio esto a puertas cerradas.