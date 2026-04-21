Abuelas de Plaza de Mayo despidó a Luis Puenzo: "Hizo conocer el drama de los niños apropiados en el mundo"

La asociación civil destacó la labor del cineasta, fallecido este martes a los 80 años, por su trabajo vinculado a la identidad. "La historia oficial" fue fundamental para visibilizar el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura.

Estela de Carlotto y Luis Puenzo, juntos en un homenaje al director de La historia oficial.

Las Abuelas de Plaza de Mayo despidieron al prestigioso director de cine Luis Puenzo , quien falleció este martes a la edad de 80 años. El organismo de derechos humanos subrayó que su película La historia oficial "hizo conocer el drama de los niños y niñas apropiados en el mundo".

Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la primera película argentina ganadora del Oscar "ayudó a que mucha gente comprendiera lo aberrante del delito de apropiación". En aquel entonces, una parte de la sociedad local "cuestionaba la legitimidad de las restituciones de los nietos y nietas", señalaron desde Abuelas.

Remarcaron también que, mientras Puenzo escribía el guion junto a la inolvidable Aída Bortnik, mantuvo varios encuentros con Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit. En su momento, las referentes "le entregaron fotos reales de sus nietos y nietas" para que esas imágenes circularan en las pantallas de todos los cines.

Durante la entrega del premio Abridores de Caminos en 2025, el realizador dedicó su galardón a "todos esos chicos y chicas que aparecían en las fotos reales". El cineasta evocó aquellos encuentros con Estela y Rosa ante la mirada de sus propios nietos, quienes lo acompañaron en aquel homenaje tan especial.

Hasta el estreno de la película de Puenzo, en junio de 1985, la Justicia había logrado restituir la identidad de apenas 25 personas nacidas en cautiverio bajo el terrorismo de Estado. Tras la difusión de la filmación, los casos resueltos aumentaron de forma exponencial y permitieron la creación posterior del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Puenzo pensó su largometraje enfocado en los aberrantes delitos cometidos por la cúpula militar, decisión que Abuelas de Plaza de Mayo calificó como otro "gran acierto" profesional. El organismo envió sus afectos a la familia del artista y agradeció "su aporte, su compromiso y su amistad" durante tantos años de lucha.

Luis Puenzo, un legado imborrable en el cine argentino

Puenzo nació en Buenos Aires el 19 de febrero de 1946 y desarrolló una carrera que combinó exitosas producciones locales con importantes proyectos internacionales. Antes de su consagración mundial dirigió Luces de mis zapatos y Las sorpresas, que representaron sus primeros pasos firmes dentro de la competitiva industria cinematográfica de la región.

Tras el impacto de su película más premiada, La historia oficial, continuó su filmografía con Gringo viejo, basada en la novela de Carlos Fuentes y protagonizada por Gregory Peck. En 1991 estrenó La peste, adaptación de Albert Camus, con William Hurt y Robert Duvall. Su último largometraje en la pantalla grande fue La puta y la ballena.

Luis Puenzo Luis Puenzo, que falleció a los 80 años, fue un reconocido director y colaboró con la redacción de la Ley de Cine de Argentina. Redes sociales

Además de su tarea como realizador, tuvo participación activa en el desarrollo de la industria audiovisual argentina mediante la redacción de la Ley de Cine de Argentina. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2020 y 2022.