8 de abril de 2026 Inicio
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Abuelas de Plaza de Mayo denunció que suspendieron el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior

La medida impide que personas residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura, puedan realizarse las pruebas de filiación.

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Abuelas realizó la denuncia.

Abuelas realizó la denuncia.

La Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa denunció que el Gobierno de Javier Milei suspendió el envío de kits de ADN a los consulados argentinos, lo que permite que residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura de 1976-1983, puedan realizarse las pruebas de filiación necesarias.

La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 
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Lilia Parrondo, la psicóloga con 25 años de trayectoria en la Red Europea por el Derecho a la Identidad en Madrid, reveló a la Agencia EFE que el Gobierno justificó la medida alegando que “no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez”.

“Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez”, sostuvo la vocera. Ante esta grave acusación la Agencia internacional señalaron que intentaron comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero no hubo respuestas por parte de los portavoces.

abuelas

Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, indicó que “toda la política con respecto al tema de Derechos Humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos”.

La importancia de los kits de ADN

En 2021 se relanzó una campaña, que lleva 20 años de funcionamiento, con el lema Argentina busca que facilitaba el asesoramiento y la toma de muestras de sangre directamente en los consulados.

El procedimiento era posible gracias a que la Cancillería proveía los materiales por vía diplomática, asegurando que la prueba se hiciera en suelo soberano y bajo supervisión oficial. Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial: "Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar".

Desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aseguran que cerca de 400 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, por eso se creó una red de búsqueda en el exterior bajo el amparo del Estado argentino.

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