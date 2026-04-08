Cuál es la trama de la segunda temporada de Clanes, la serie española que volvió a ser furor en Netflix

Esta serie española en Netflix volvió con nuevos episodios y Luis Zahera encabeza el elenco. Una historia cargada de tensión, amor y crimen en Galicia.

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno.

La serie Clanes en Netflix volvió a ocupar titulares tras su regreso a Netflix , consolidándose como uno de los dramas españoles más influyentes de los últimos años. Este thriller con Luis Zahera , inspirado en hechos reales , también logró posicionarse como uno de los contenidos más vistos a nivel global, alcanzando cifras sorprendentes en decenas de países.

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Desde su estreno inicial, la producción marcó un antes y un después en la internacionalización de las series españolas. En un contexto donde títulos como Valeria o El tiempo que te doy ya habían ganado notoriedad, esta historia ambientada en el narcotráfico gallego fue más allá y rompió múltiples récords de audiencia.

El impacto de esta serie no fue casual. En su primera semana de estreno, logró posicionarse como la producción de habla no inglesa más vista del mundo dentro de la plataforma. Además, ingresó al Top 10 en más de 80 territorios , un logro reservado solo para las producciones más potentes del catálogo internacional.

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno. Cada vez más, las historias locales logran cruzar fronteras , demostrando que el idioma ya no es una barrera cuando el contenido es de calidad .

Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado . A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico , y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Uno de los elementos más atractivos de la serie es su base en hechos reales. Inspirada en el narcotráfico en Galicia, la trama reconstruyó un universo marcado por el poder, la lealtad y la violencia.

A lo largo de la primera temporada, la narrativa exploró no solo el negocio ilícito, sino también las consecuencias emocionales y familiares que conlleva. Este enfoque permitió que la historia trascendiera el género policial para convertirse en un drama humano profundo.

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Tráiler de Clanes

Embed - Clanes: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Clanes

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es la incorporación de Luis Zahera, reconocido actor y ganador de dos premios Goya.

Zahera interpretará a Paco “El Curilla”, un personaje descrito como oscuro, impredecible y profundamente influyente dentro del equilibrio entre los clanes. Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera (Animal, As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.