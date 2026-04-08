8 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

Un estudio privado elaborado en la primera semana de abril confirma la tendencia negativa para el Presidente, salpicado por los escándalos y denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los créditos hipotecarios del Banco Nación sacados por funcionarios y legisladores oficialistas.

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La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 

La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 

Abril extendió el desolador panorama social y político para el presidente Javier Milei, que sigue en caída libre en las encuestas: un reciente informe reveló que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión de Gobierno, el número más alto en seis meses.

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La desaprobación de la gestión liberaría mantuvo su ritmo alcista en lo que va del año: saltó de 49,6% en diciembre, a 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y un 65% en abril. En contrapartida, la aprobación fue a la inversa: 48,8%, 45,6%, 35,4% y 33,9%, respectivamente.

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Por su parte, ante la consulta de ¿en qué dirección cree que va el país con el gobierno de Javier Milei? los resultados fueron claros y negativos para el Presidente. Una 63,6% considera que el rumbo es incorrecto, un 28% lo describe como correcto, mientras que 8,1% señaló no saber.

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Al momento de realizar una análisis anual, el 55% de los encuestados aseguró que su situación económico personal empeoró en los últimos 12 meses, y un 22% considera que el principal problema del país hoy es llegar a fin de mes y pagar deudas.

Noticia en desarrollo.-

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