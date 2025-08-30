Aberrante: contrataron a una mujer para cuidar a un niño con discapacidad y descubrieron que lo golpeaba La cuidadora estaba a cargo del niño hacía varios años, pero gracias a la instalación de una cámara de seguridad en el dormitorio, la familia se dio cuenta de las indignantes golpizas. Por







La mujer golpeaba al niño que le habían dejado a su cuidado.

Una familia denunció a una mujer tras descubrir que golpeaba a su hijo Javier, un niño con discapacidad que estaba a su cuidado. "Cada vez que lo veo, veo que es un desastre", contó su padre Hugo en diálogo con C5N.

Los padres del nene se dieron cuenta de lo que pasaba gracias a la instalación de una cámara de seguridad en el dormitorio. "Me mata cada vez que lo veo, es la persona que lo tiene que cuidar y no lo hacía", reconoció en Bien de Sábado.

Hugo contó que instaló el aparato porque le estaban faltando cosas. "Alimentos y algo más. La pusimos para ver qué pasaba porque ya nos había pasado que nos sacara plata. La confronté y me lo negó, se fue y mis amigos la vieron en la indigencia así que la recontraté para que volviera y saliera de esa situación. Quisimos empezar de cero, pero no funcionó", agregó.