Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en CABA a partir de mayo 2026 El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones o la imposibilidad de conducir legalmente. Por + Seguir en







A cuánto llega el trámite por la renovación de la licencia de conducir. Redes sociales

En CABA, manejar con la licencia vencida en abril de 2026 implica sanciones más estrictas, con riesgos legales y económicos para los conductores.

La multa equivale a 50 unidades fijas (unos $47.499,50) y puede incluir la retención del vehículo, generando mayores complicaciones.

Renovar el registro tiene un costo base de $43.040, que incluye el arancel (BUI) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

Mantener la licencia al día evita gastos extra y contratiempos, con exenciones disponibles para jubilados, personas con discapacidad y otros grupos. Durante abril de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben prestar especial atención a la vigencia de su licencia de conducir. Se trata de un documento indispensable para circular, y no tenerlo al día puede derivar en consecuencias importantes tanto a nivel legal como económico. Además de comprometer la seguridad vial, manejar con el registro vencido expone a sanciones que se volvieron más estrictas.

Actualmente, la infracción por circular con la licencia vencida equivale a 50 unidades fijas, lo que representa una multa de $47.499,50. A esto se suma la posibilidad de que las autoridades procedan a la retención del vehículo, lo que genera mayores complicaciones para el conductor. En este contexto, cumplir con los plazos de renovación resulta clave para evitar gastos innecesarios y contratiempos.

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En cuanto al trámite, el costo se compone de dos pagos principales: el arancel de otorgamiento (BUI), que asciende a $34.200, y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), con un valor de $8.840. De esta manera, el gasto base supera los $43.000, aunque puede variar según cada caso. Existen, además, exenciones para jubilados, veteranos de Malvinas, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, lo que permite garantizar el acceso al registro en condiciones más equitativas.

Qué costo tiene la renovación de la licencia de conducir en CABA en mayo 2026 Para mayo de 2026, renovar la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica un costo total de $43.040, resultado de la suma de los dos conceptos obligatorios del trámite. Mantener el registro vigente es clave para circular de manera legal, ya que los controles en la vía pública se intensificaron y el cumplimiento de esta obligación es estrictamente verificado.