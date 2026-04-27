Qué debés saber sobre la licencia de conducir después de los 70 años en Argentina En ese marco, el proceso incorpora exámenes médicos más detallados, que pueden incluir evaluaciones de visión, audición, coordinación y estado cognitivo. Por + Seguir en







Importante sobre la renovación de la licencia de conducir. Redes sociales

A partir de los 70 años, la licencia de conducir en Argentina suele renovarse por períodos de un año para reforzar los controles de seguridad vial.

El trámite incluye evaluaciones más completas: controles de visión, audición y coordinación, junto con estudios médicos y, en algunos casos, exámenes teóricos y prácticos.

No hay una edad límite para manejar: se puede renovar la licencia mientras se aprueben las evaluaciones psicofísicas requeridas.

Pueden existir beneficios como la exención del CENAT, aunque se mantienen tasas locales y requisitos que varían según cada jurisdicción. En Argentina, la renovación de la licencia de conducir para personas mayores de 70 años incorpora condiciones específicas orientadas a reforzar la seguridad vial. A partir de esa edad, la vigencia del registro suele acortarse y, en la mayoría de los casos, se otorga por un período de un año. Este plazo puede ajustarse según la jurisdicción y la evaluación del profesional médico, con la intención de realizar controles más frecuentes sobre las condiciones psicofísicas del conductor.

El proceso incluye instancias de evaluación más completas que en etapas anteriores. A los chequeos habituales de visión, audición y coordinación se suman, en muchos distritos, estudios clínicos y psicológicos que permiten detectar posibles dificultades cognitivas o físicas. También puede exigirse la aprobación de exámenes teóricos y prácticos en cada renovación, incluso si la licencia todavía se encuentra vigente, como forma de garantizar que se mantienen las aptitudes necesarias para manejar.

licencia-conducirjpg.jpg

En el plano administrativo, la Ley Nacional de Tránsito contempla beneficios puntuales: en algunas jurisdicciones, las personas mayores de 70 años no deben abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Sin embargo, sí corresponde pagar las tasas locales vinculadas al trámite. Por eso, resulta clave consultar la normativa del municipio correspondiente e iniciar la gestión con anticipación, ya que pueden solicitarse requisitos adicionales, como certificados médicos específicos en caso de enfermedades preexistentes.

Cada cuánto se renueva la licencia de conducir en Argentina después de los 70 años En Argentina, la renovación de la licencia de conducir para personas de 70 años o más se rige por la Ley Nacional de Tránsito y normativas locales que fijan una vigencia máxima de un año. Este plazo busca garantizar un control más cercano sobre las condiciones psicofísicas del conductor, permitiendo verificar de forma periódica que mantiene las aptitudes necesarias para circular con seguridad.