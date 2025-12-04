4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

La normativa vigente define la duración del permiso según la edad. Los controles médicos determinan si continúa habilitado para manejar.

Por
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

  • Las nuevas disposiciones nacionales ajustan la vigencia del carnet según la edad del conductor.
  • A partir de los 65 años, los controles médicos se vuelven más frecuentes y determinan si continúa habilitado para manejar.
  • Desde los 70, la renovación pasa a ser anual y depende del certificado psicofísico obligatorio.
  • La aptitud individual es ahora el factor clave para conservar la autorización y evitar su suspensión.

Los cambios recientes en la normativa de tránsito establecen nuevos criterios para definir hasta cuándo es posible gestionar la licencia de conducir. Las modificaciones responden a un esquema que reorganiza los plazos de validez y refuerza los controles médicos obligatorios para continuar manejando.

Se espera que la máxima llegue a los 35° este jueves en CABA.
Te puede interesar:

Calor extremo: la Ciudad supera los 33° en el día más caluroso de la semana

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad, con el objetivo de garantizar que cada conductor cumpla con las condiciones necesarias para circular con seguridad. Esta actualización, presentada a través del Decreto 196/2025, impacta especialmente en quienes superan ciertos rangos etarios y deben someterse a evaluaciones más exigentes.

Con este marco, la duración del carnet y la posibilidad de renovarlo dependen tanto de la franja etaria como de los resultados del examen psicofísico, un requisito que toma un lugar especial a medida que pasan los años.

Licencia conducir

Hasta qué edad podés tramitar la licencia de conducir

Para quienes se encuentran entre los 21 y los 65 años, el documento mantiene una vigencia de cinco años sin controles intermedios. A partir de los 65, los plazos comienzan a acortarse: entre los 65 y los 70, la renovación debe realizarse cada tres años, mientras que, superados los 70, pasa a ser anual.

En todos los casos, el examen psicofísico es obligatorio al momento de renovar y adquiere un rol determinante para los conductores mayores. Si el resultado no demuestra la aptitud requerida, la autorización puede ser denegada o quedar suspendida hasta que la persona presente una evaluación favorable. Bajo este esquema, no existe una edad tope fijada por ley, ya que la continuidad al volante queda sujeta al estado de salud y a la certificación médica correspondiente.

Noticias relacionadas

La mujer terminó detenida.

Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron

Recientemente salió una serie del caso, la cual hizo que vuelva a estar en boc de todos

Este crimen de una estadounidense en Italia aún hoy sigue generando polémica: ¿quién fue condenado?

Un pasaje de Caballito se convertirá en el Callejón Diagon de Harry Potter.

Un pasaje de Caballito se transformará con la magia de Harry Potter

El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

play

Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
play

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos
play

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Larissa Riquelme confirmó su separación.

Una reconocida famosa anunció su separación tras 14 años de relación: "Me siento..."

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.

Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

Hace 12 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Hace 15 minutos
Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

Hace 17 minutos
play
Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

Hace 20 minutos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

Hace 21 minutos