Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir La normativa vigente define la duración del permiso según la edad. Los controles médicos determinan si continúa habilitado para manejar.







La aptitud individual es ahora el factor clave para conservar la autorización y evitar su suspensión. Los cambios recientes en la normativa de tránsito establecen nuevos criterios para definir hasta cuándo es posible gestionar la licencia de conducir. Las modificaciones responden a un esquema que reorganiza los plazos de validez y refuerza los controles médicos obligatorios para continuar manejando.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad, con el objetivo de garantizar que cada conductor cumpla con las condiciones necesarias para circular con seguridad. Esta actualización, presentada a través del Decreto 196/2025, impacta especialmente en quienes superan ciertos rangos etarios y deben someterse a evaluaciones más exigentes.

Con este marco, la duración del carnet y la posibilidad de renovarlo dependen tanto de la franja etaria como de los resultados del examen psicofísico, un requisito que toma un lugar especial a medida que pasan los años.

Hasta qué edad podés tramitar la licencia de conducir Para quienes se encuentran entre los 21 y los 65 años, el documento mantiene una vigencia de cinco años sin controles intermedios. A partir de los 65, los plazos comienzan a acortarse: entre los 65 y los 70, la renovación debe realizarse cada tres años, mientras que, superados los 70, pasa a ser anual.