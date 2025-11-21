Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima Las condiciones meteorológicas mejorarán de cara al fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y caída de granizo. ¿A cuáles provincias afectará? Por







El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas.

Tras las fuertes lluvias que afectaron al AMBA durante el jueves, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que para la jornada del viernes 21 de noviembre se esperan una serie de fenómenos acompañados por precipitaciones y caída de granizo. ¿Cómo estará el clima?

De cara al fin de semana largo de noviembre, las lluvias y tormentas no se hicieron esperar y afectaron a gran parte de Buenos Aires y varias provincias en el centro del país. El SMN ahora alertó que Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Salta se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes precipitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1991594703637348470&partner=&hide_thread=false 20 NOV | El pasaje de un frente frío ya provoca tormentas en el centro del país y el Litoral.



A su vez, dejará un leve descenso de temperaturas en la región central y Patagonia, con Tmín por debajo de los 15 °C



Más info en https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/Uiqde1VMzg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 20, 2025 Esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Fin de semana largo: cómo estará el clima en CABA y alrededores Según el pronóstico extendido del SMN, no volverán las lluvias durante el fin de semana, sin embargo, por la entrada del frente frío las temperaturas no superarán los 26 grados. Las mínimas rondarán entre los 12 a 15 grados, durante la última semana de noviembre se espera que retorne el calor y las altas temperaturas.

CABA pronóstico 21-11-25 Captura SMN.