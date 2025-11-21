21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima

Las condiciones meteorológicas mejorarán de cara al fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y caída de granizo. ¿A cuáles provincias afectará?

Por
El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 

El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 

Tras las fuertes lluvias que afectaron al AMBA durante el jueves, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que para la jornada del viernes 21 de noviembre se esperan una serie de fenómenos acompañados por precipitaciones y caída de granizo. ¿Cómo estará el clima?

La estructura del polideportivo cedió por el temporal de lluvia y viento.
Te puede interesar:

Video: por el temporal en Córdoba se derrumbó el techo de un polideportivo y hay dos menores heridas

De cara al fin de semana largo de noviembre, las lluvias y tormentas no se hicieron esperar y afectaron a gran parte de Buenos Aires y varias provincias en el centro del país. El SMN ahora alertó que Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Salta se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes precipitaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1991594703637348470&partner=&hide_thread=false

Esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Fin de semana largo: cómo estará el clima en CABA y alrededores

Según el pronóstico extendido del SMN, no volverán las lluvias durante el fin de semana, sin embargo, por la entrada del frente frío las temperaturas no superarán los 26 grados. Las mínimas rondarán entre los 12 a 15 grados, durante la última semana de noviembre se espera que retorne el calor y las altas temperaturas.

CABA pronóstico 21-11-25

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: alerta amarilla por la intensidad de lluvias y vientos

Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Inminente arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y qué dice el pronóstico del tiempo

Por el momento el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica. 

Se termina la primavera y, a pesar calor, vuelven las tormentas a la Ciudad

alerta por una nube de polvo que avanza desde la patagonia a la costa y podria llegar a caba

Alerta por una nube de polvo que avanza desde la Patagonia a la Costa y podría llegar a CABA

play

Incendios en la Epuyén: preocupación por varios focos activos y fuertes vientos en Patagonia

Continúa la alerta en la Patagonia por vientos fuertes. 

Continúa la alerta amarilla por vientos en la Patagonia: se esperan ráfagas de 80 km/h

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

últimas noticias

play
Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Hace 11 minutos
Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Hace 15 minutos

Búsqueda de jubilados en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz y analizan los restos

Hace 21 minutos
Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Hace 26 minutos
El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 

Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima

Hace 34 minutos