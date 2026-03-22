A meses del Mundial, falleció la "Abuela Lalala", ícono de los festejos por la consagración en Qatar 2022 Cristina Mariscotti sufrió una insuficiencia cardíaca que acabó siendo fatal. A pocos meses de la oportunidad de ganar la cuarta, se fue uno de los íconos de los festejos populares por la tercera estrella argentina. Por + Seguir en







Cristina Mariscotti era de Liniers.

La "Abuela Lalala" del Mundial de Qatar 2022, cuyo nombre real era Cristina Mariscotti, falleció a principios de marzo debido a una insuficiencia cardíaca. A sus 79 años, murió la mujer de Liniers que se convirtió en un ícono de los festejos populares que inundaron las calles a partir del segundo partido de la Copa del Mundo.

"En aquel momento su familia prefirió no hacer pública la noticia", precisó su vecina Silvia al medio local Cosas de Barrio para explicar por qué no se había conocido sobre su deceso hasta este momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1604636441526444035?s=20&partner=&hide_thread=false Se cierra el ciclo ABUELA LALALA pic.twitter.com/pICxQFTCwz — Real Time (@RealTimeRating) December 19, 2022 La vida de la vecina de Liniers cambió para siempre cuando decidió salir a festejar en la esquina de su casa los goles que la Selección argentina hacían a miles de kilómetros. Cuando se sumó al grupo de jóvenes que ya estaban saltando y cantando en Caaguzú y Andalgalá, la apodaron al ritmo de Go West: "¡Abuela, lalalalala!".

El primer video se viralizó, traspasó fronteras y convirtió su casa en un punto de referencia que incluso figura en Google Maps. En los siguientes partidos alguien se encargó de filmar y publicar cada festejo, hasta que en la final de la Copa del Mundo miles de personas inundaron esa esquina con Mariscotti en el centro, protegida, por "los chicos del barrio".

Abuela la la la mirador Google Maps La esquina donde nació el ícono popular "Abuela Lalala". Google Maps Quién era Cristina Mariscotti "'Abuela Lalala' es el apodo que me pusieron en Liniers", le contó a Clarín Cristinahace cuatro años y aclaró: "No, no soy abuela, pero a mí no me molesta porque me gustó que los chicos del barrio festejaran, a mí me cuidaron". Mariscotti se había sincerado, a días de ganar la tercera estrella: "Quiero que ganemos la copa por Messi, así se retira a hacer otra cosa con esa satisfacción, se lo merece".