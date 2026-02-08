8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se divorciaron y 5 años después el ex marido la sorprendió con una torta: el momento viral que emocionó a todos

El gesto del exmarido, registrado en cámara, terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del momento.

Por
Una mujer mostró cómo su expareja compró torta para festejar los 5 años de su divorcio

Una mujer mostró cómo su expareja compró torta para festejar los 5 años de su divorcio

  • Carolina Erandi, influencer dedicada a compartir recetas y momentos cotidianos, se volvió viral por una situación relacionada con su exmarido.

  • El exmarido la sorprendió llevándole una torta para celebrar cinco años desde su divorcio, gesto que fue grabado y difundido en redes.

  • El video volvió a circular recientemente, aunque el episodio ocurrió en 2024, generando nuevamente repercusión entre usuarios.

  • La historia tuvo un giro inesperado cuando Carolina reveló que, tras años de vínculo amistoso, decidieron reconciliarse y volver a casarse, priorizando la estabilidad y el acompañamiento mutuo.

Una historia cargada de emociones se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer compartiera un momento inesperado que vivió años después de su divorcio. El episodio, que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generó miles de reacciones y comentarios por el gesto que sorprendió tanto a la protagonista como a quienes siguieron el relato en línea.

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.
Te puede interesar:

A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

El video, que se multiplicó en distintas redes durante los últimos días, muestra cómo una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una escena emotiva que invita a reflexionar sobre los vínculos, el paso del tiempo y las formas en que algunas relaciones pueden transformarse incluso después de una separación. Usuarios de distintos países se sintieron identificados con la escena y destacaron el impacto del momento compartido.

Como fue el momento viral que tuvo una pareja después de 5 años divorciados

viral

En esta oportunidad, la protagonista fue Carolina Erandi, creadora de contenido que suele publicar recetas y escenas de su vida cotidiana en Instagram, pero que terminó captando la atención de miles de usuarios con una historia tan inesperada como entrañable.

La situación se volvió viral cuando su exmarido apareció en su casa con una torta para conmemorar los cinco años desde su divorcio. El momento quedó grabado y rápidamente circuló en redes sociales, generando sorpresa y simpatía. Lejos de cortar el vínculo tras la separación, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos e incluso conservaron la costumbre de almorzar juntos con frecuencia. Con humor, Carolina contó que, pese al divorcio, él seguía visitándola, incluso colaborando económicamente.

pareja viral

Aunque el video original corresponde a 2024, volvió a difundirse recientemente y sumó un giro inesperado: tras años de cercanía y convivencia amigable, la pareja decidió darse una nueva oportunidad y volvieron a casarse en noviembre. La influencer compartió imágenes del nuevo casamiento civil y explicó la decisión en tono jocoso, señalando que ambos encontraron en la reconciliación una forma de recuperar compañía, estabilidad y tranquilidad.

Noticias relacionadas

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

El caos de la chica que tenía dolores persistentes en su espalda

Tenía dolores de espalda muy fuertes y el diagnóstico llegó por el lado de algo impensado: qué era

El Gobierno porteño se encamina a eliminar los peajes con cabina.

Fue un ramal de cargas en una zona despoblada y hoy es una de las autopistas más modernas de la Ciudad de Buenos Aires

Escándalo en Córdoba: filmó a su pareja cuando ingresaba a un hotel alojamiento con otro hombre y el video se volvió viral

Escándalo en Córdoba: escrachó a su pareja cuando ingresaba a un hotel alojamiento con otro hombre y se volvió viral

play

Choque múltiple en General Paz: siete heridos y un amplio operativo de rescate

Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

Rating Cero

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa

Bad Bunny había estado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 acompañando a Shakira

Bad Bunny protagonizará un histórico show de medio tiempo en el Super Bowl XL: cantará en español

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

últimas noticias

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.

A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

Hace 21 minutos
Del Potro se retiró del tenis en 2022.

El día que Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el Argentina Open

Hace 34 minutos
La noticia la confirmó el hijo de Juan Pablo Guanipa en las redes sociales del mano derecha de Corina Machado

Venezuela: tras ocho meses preso, liberaron a la mano derecha de María Corina Machado

Hace 51 minutos
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

Hace 1 hora
Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Hace 1 hora