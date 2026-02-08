Se divorciaron y 5 años después el ex marido la sorprendió con una torta: el momento viral que emocionó a todos El gesto del exmarido, registrado en cámara, terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del momento. Por + Seguir en







Una mujer mostró cómo su expareja compró torta para festejar los 5 años de su divorcio

Carolina Erandi, influencer dedicada a compartir recetas y momentos cotidianos, se volvió viral por una situación relacionada con su exmarido.

El exmarido la sorprendió llevándole una torta para celebrar cinco años desde su divorcio, gesto que fue grabado y difundido en redes.

El video volvió a circular recientemente, aunque el episodio ocurrió en 2024, generando nuevamente repercusión entre usuarios.

La historia tuvo un giro inesperado cuando Carolina reveló que, tras años de vínculo amistoso, decidieron reconciliarse y volver a casarse, priorizando la estabilidad y el acompañamiento mutuo. Una historia cargada de emociones se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer compartiera un momento inesperado que vivió años después de su divorcio. El episodio, que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generó miles de reacciones y comentarios por el gesto que sorprendió tanto a la protagonista como a quienes siguieron el relato en línea.

El video, que se multiplicó en distintas redes durante los últimos días, muestra cómo una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una escena emotiva que invita a reflexionar sobre los vínculos, el paso del tiempo y las formas en que algunas relaciones pueden transformarse incluso después de una separación. Usuarios de distintos países se sintieron identificados con la escena y destacaron el impacto del momento compartido.

Como fue el momento viral que tuvo una pareja después de 5 años divorciados viral En esta oportunidad, la protagonista fue Carolina Erandi, creadora de contenido que suele publicar recetas y escenas de su vida cotidiana en Instagram, pero que terminó captando la atención de miles de usuarios con una historia tan inesperada como entrañable.

La situación se volvió viral cuando su exmarido apareció en su casa con una torta para conmemorar los cinco años desde su divorcio. El momento quedó grabado y rápidamente circuló en redes sociales, generando sorpresa y simpatía. Lejos de cortar el vínculo tras la separación, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos e incluso conservaron la costumbre de almorzar juntos con frecuencia. Con humor, Carolina contó que, pese al divorcio, él seguía visitándola, incluso colaborando económicamente.