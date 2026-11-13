Los videos más impactantes de la explosión en Remedios de Escalada La detonación se produjo tras la rotura de un caño de la red de gas, que provocó la destrucción total de una fiambrería de la zona más céntrica del municipio bonaerense. Por Agregar C5N en









Los videos más impactantes de la explosión.

La localidad de Remedios de Escalada se encuentra sumida bajo una profunda conmoción luego de una terrible explosión provocada por la rotura de un caño de gas. La presión derivó en el incendio de una fiambrería, que quedó reducida a escombros.

De acuerdo con las informaciones brindadas por Defensa Civil, hay por lo menos 20 heridos, cinco de ellos de gravedad. Estos últimos fueron derivados al Hospital Evita de Lanús, mientras que los afectados restantes se repartieron entre otros establecimientos de salud.

Según detalló el director de Defensa Civil, Claudio Arale, se espera que la empresa corte el suministro de gas para evitar réplicas y también reducir la probabilidad de explosiones en otros sitios.

Además de la presencia de dotaciones de bomberos no solo de la localidad afectada, sino también de otros municipios cercanos de la zona sur, también al lugar acudió personal del SAME y Policía Bonaerense.

Desde Metrogas, por su parte, emitieron un comunicado oficial para intentar explicar las causas que provocaron el siniestro: “Personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión. En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión”.