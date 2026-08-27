Eclipse en Argentina: a qué hora la Luna se teñirá de rojo y dónde verlo

El fenómeno espacial tendrá su punto máximo durante la madrugada del viernes y podrá seguirse a simple vista. También habrá actividades especiales en los planetarios de Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

La Luna será protagonista desde esta noche hasta la madrugada del viernes 28, ya que se podrá observarla desde toda la Argentina durante un eclipse parcial , que alcanzará su máxima intensidad a la 1:13, cuando la sombra terrestre cubrirá cerca del 93% del disco lunar y le dará una tonalidad rojiza.

El inicio será más difícil de distinguir, ya que la penumbra comenzará a afectar al satélite alrededor de las 22:23. La etapa más visible llegará a las 23.33, cuando la Luna ingrese en la umbra, la zona central de la sombra proyectada por nuestro planeta, cerca de la medianoche de este jueves.

La "Luna de Sangre", como se denomina al evento, alcanzará su punto culminante a la 1:13 del viernes, con aproximadamente el 93% de la superficie visible de la Luna dentro de la sombra terrestre, según los datos difundidos por el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, que prepara una actividad especial y gratuita.

A partir de ese momento, el satélite recuperará de forma gradual su iluminación habitual. La salida de la umbra ocurrirá cerca de las 2:52, mientras que el eclipse penumbral concluirá alrededor de las 4:01, por lo que quienes quieran seguir el proceso completo deberán permanecer atentos durante varias horas.

Quienes quieran acercarse a una propuesta organizada podrán hacerlo en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, que abrirá sus puertas desde las 23 con una charla dentro del Domo, simulaciones sobre el movimiento lunar y telescopios ubicados en la terraza para seguir las distintas etapas del eclipse.

La actividad en La Plata será libre y gratuita, aunque tendrá cupo limitado y acceso por orden de llegada. También habrá un telescopio conectado a un sistema de proyección para que el público pueda observar las imágenes desde el exterior del Domo, una alternativa pensada para ampliar el alcance de la experiencia.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Planetario Galileo Galilei recibirá al público desde las 23 con una jornada especial en la explanada, donde habrá telescopios, divulgadores, música, una radio abierta y una estación accesible con actividades inclusivas para personas con discapacidad durante toda la noche para todos.

El acceso será gratuito y no requerirá reserva previa: los lugares para utilizar los telescopios se asignarán por orden de llegada. La propuesta finalizará a las 3 y quedará suspendida si las condiciones meteorológicas no permiten realizar las observaciones, tanto por lluvia como por nubosidad persistente durante el evento.

Eclipse lunar. Redes sociales

Por qué la Luna puede verse roja

Para observar el eclipse no será necesario contar con protección ocular, ya que los eclipses lunares pueden contemplarse directamente sin riesgo para la vista, aunque el uso de binoculares o telescopios permitirá distinguir con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar y sus cambios.

El color rojizo tendrá una explicación física: la Tierra quedará ubicada entre el Sol y la Luna y bloqueará parte de la luz solar. La atmósfera terrestre filtrará las distintas longitudes de onda y favorecerá el paso de los tonos rojos y anaranjados hacia el satélite durante el máximo.