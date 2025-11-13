13 de noviembre de 2025 Inicio
A cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en noviembre 2025

Pueden superan superar el millón de pesos en algunos lugares del país. Las autoridades intensifican los controles y exigen cumplir con la revisión técnica.

Mantener la verificación actualizada es clave para circular con tranquilidad y sin riesgos legales.
Mantener la verificación actualizada es clave para circular con tranquilidad y sin riesgos legales.
  • Circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede implicar multas de cientos de miles de pesos, tanto en CABA como en la Provincia.
  • En Buenos Aires, las sanciones varían según la Unidad Fija (UF) vigente y pueden alcanzar montos superiores al millón y medio.
  • En la Ciudad, el valor de la multa depende de si la VTV está vencida o nunca se realizó, con penalidades de hasta más de $300.000.
  • Las autoridades intensificaron los controles y advierten que la falta de VTV también puede complicar coberturas de seguros en caso de accidente.

La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio para todos los que manejan algún vehículo que circule por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar que los autos estén en condiciones seguras, reduciendo el riesgo de accidentes y fallas mecánicas en la vía pública.

Sin embargo, pese a su obligatoriedad, muchos postergan la revisión o circulan con la oblea vencida, exponiéndose a fuertes sanciones económicas. Tanto en territorio bonaerense como en la Capital, las multas por no tener la VTV al día se calculan en base a la Unidad Fija, un valor que se actualiza periódicamente y que aumenta de forma considerable el monto final.

Además del aspecto económico, circular sin la verificación vigente puede generar otros inconvenientes. En caso de un siniestro, las aseguradoras pueden rechazar los reclamos si se detecta que el vehículo no tenía el control técnico en regla.

vtv inspección.jpg

Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día en noviembre 2025

En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones por circular sin la VTV vigente oscilan entre 300 y 1.000 Unidades Fijas, lo que equivale a valores que van de $513.300 a $1.711.000 según la tarifa actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La infracción se considera grave, y el vehículo incluso puede ser retenido por las autoridades de tránsito.

En la Ciudad de Buenos Aires, el monto depende de la situación del vehículo. Si el conductor no tiene colocada la oblea correspondiente, la sanción es de 100 Unidades Fijas, equivalente a $79.851. En cambio, si directamente no cuenta con la VTV realizada o está vencida, la multa asciende a 400 UF, es decir, $319.404, según el valor vigente hasta el 2 de marzo de 2026.

Multa Buenos Aires

Para evitar estos costos, se recomienda solicitar turno con anticipación a través de los portales oficiales del Gobierno de la Ciudad o de la Provincia. El trámite puede completarse en línea y suele demorar menos de 30 minutos.

Cumplir con la VTV no solo evita sanciones económicas, ya que también garantiza la seguridad del conductor, los pasajeros y otros usuarios de la vía. Por eso, mantener la verificación actualizada es clave para circular con tranquilidad y sin riesgos legales.

Tenía fiebre y resfrío pero cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras: qué dijo el médico

