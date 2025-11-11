A qué monto llega la VTV de Buenos Aires en noviembre 2025 y quiénes pueden evitar pagarla Este trámite actualizó sus tarifas en el último mes. Jubilados y personas con discapacidad pueden gestionarla gratis o con descuento. Por







Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria y su costo volvió a actualizarse en la Provincia de Buenos Aires.

Desde septiembre de 2025 rige un incremento del 25,5% en las tarifas para autos, motos y remolques.

Algunos grupos, como jubilados o personas con discapacidad, pueden tramitar la exención total del pago.

Circular sin el comprobante vigente puede generar multas o la retención del vehículo. La Verificación Técnica Vehicular es un requisito indispensable para circular por las rutas y calles de nuestro país. Este control tiene como fin garantizar que cada vehículo se encuentre en condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas, reduciendo así el riesgo de accidentes y fallas durante la conducción.

Durante el trámite se revisan frenos, neumáticos, luces y el estado general del auto o moto, lo que permite detectar fallas antes de que se conviertan en un peligro. La VTV no solo es una obligación legal, sino también una herramienta de prevención clave para mantener la seguridad vial en todo el país.

En noviembre de 2025, el valor del trámite fue actualizado en la Provincia de Buenos Aires, mientras que se mantienen vigentes las exenciones para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades locales.

vtv-control_VIbBgaA.webp Cuánto cuesta hacer la VTV en Buenos Aires en noviembre 2025 Desde septiembre, el costo de la VTV bonaerense presenta un aumento del 25,5% luego de varios meses de congelamiento. Las nuevas tarifas son las siguientes:

Autos de hasta 2500 kg: $79.640

Autos de más de 2500 kg: $143.353

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kg: $47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676

Motos entre 50 cc y 200 cc: $31.856

Motos de entre 200 cc y 600 cc: $47.784

Motos de más de 600 cc: $63.712 Estos valores se aplican en las plantas habilitadas por el gobierno provincial y varían según el tipo y peso del vehículo. El turno debe solicitarse previamente en línea y al presentarse se requiere la cédula verde o azul, DNI y comprobante de pago.