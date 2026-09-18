Maratón de Buenos Aires 2026: cuáles son los cortes de calles del domingo 20 de septiembre Guía completa para circular por la Ciudad durante el desarrollo del megaevento deportivo que paralizará la movilidad urbana. Por Agregar C5N en









El domingo se realizará el maratón de Buenos Aires.

Este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la Maratón Internacional de Buenos Aires 42K, una prueba atlética de gran escala que afectará sensiblemente el flujo vehicular en diversos puntos neurálgicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para garantizar el desarrollo seguro de los corredores y organizar la movilidad urbana, el área de Tránsito desplegará un operativo especial con interrupciones totales de tránsito entre las 6 y las 14 horas, impactando principalmente en la Autopista Illia mano a Provincia y varios de sus accesos clave.

Ante la magnitud del despliegue deportivo, las autoridades porteñas solicitaron a las personas automovilistas eludir las vías comprometidas y planificar trayectos alternativos con suficiente antelación durante toda la mañana. Asimismo, se remarcó la importancia de acatar de manera estricta las indicaciones brindadas por el personal de Tránsito y Seguridad Vial desplegado en los puestos de control.

Los cortes de calles por la Maratón de Buenos Aires 2026 Este domingo 20 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires 42K, un megaevento deportivo que convocará a 16.384 corredores de 64 países. La tradicional prueba atlética, que ostenta el sello World Athletics Label y contará con figuras de élite internacional, comenzará formalmente a las 7 de la mañana desde el punto de largada ubicado en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

Ante el multitudinario despliegue por las calles porteñas, el Gobierno de la Ciudad diagramó un esquema de seguridad con interrupciones totales de tránsito. La traza de la Autopista Illia sentido a Provincia (General Paz) estará completamente clausurada entre las 6:00 y las 14:00 horas, mientras que el sentido hacia el Centro permanecerá habilitado. Además, el operativo incluirá bloqueos fijos en puntos estratégicos como los accesos de AU Lugones y Udaondo, AU Illia y Ombúes, Dorrego, Sarmiento, Ciudad Universitaria y la bajada al Parque de los Niños.

El ordenamiento vehicular arrancará de manera anticipada en la zona del parque de salida sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta. El tramo comprendido entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble sufrirá el cese de circulación desde las 9:00 del sábado, extendiéndose el bloqueo hasta las vías del Ferrocarril Mitre a partir de las 22. Ambas trazas permanecerán cerradas hasta las 14 horas del domingo, momento en que se liberará la calzada tras el paso de los competidores.