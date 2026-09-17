Qué son las líneas azules que pintaron en las calles de Buenos Aires y para qué sirven

Es un detalle que está relacionado con un evento deportivo que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre y que se implementa en las principales competencias del mundo.

Se trata de una referencia que permite a los corredores identificar una trazada más directa y evitar sumar metros innecesarios.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con algunas marcas pintadas de color azul que llamaron la atención a propios y ajenos. ¿Qué son las tres líneas azules y para qué sirven?

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Estas marcas están relacionadas con un evento deportivo, la Maratón 42k de Buenos Aires, que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre y que forma parte del grupo de mejores competencias del mundo. La carrera, que tiene el auspicio de una marca deportiva y es organizada por la Asociación Ñandú, contará con la participación de casi 17 mil corredores.

Si bien estos detalles parecen algo menor, permiten seguir ampliando la calidad del evento y, además, se implementa en las principales competencias del mundo.

La maratón de Buenos Aires contará con tres líneas azules marcadas sobre el circuito, indicando la trayectoria más eficiente para completar los 42,195 metros.

Esta referencia permite a los corredores identificar, en las curvas, en los giros, entre edificios y avenidas, una trazada más directa y evitar sumar metros innecesarios en otros puntos del recorrido donde la elección de la trayectoria puede influir en la distancia final recorrida.

De esta manera, la Blue Line (más conocida en inglés) o línea azul se suma como una herramienta más para acompañar a quienes buscan optimizar su carrera y alcanzar su mejor performance en uno de los desafíos más exigentes del running.

Cómo será el trazado de la Maratón 42k de Buenos Aires

Los 42k de Buenos Aires comenzarán en los bosques de Palermo a partir de las 7, con un circuito que tiene como primer punto icónico el estadio Monumental, pasando por la avenida Figueroa Alcorta y Libertador, hasta llegar a la General Paz.

Tras retomar el rumbo camino a la Ciudad, también pasarán por el Hipódromo, el Rosedal, el Teatro Colón, el Obelisco, el cementerio de la Recoleta, el Cabildo, la Casa Rosada y la cancha de Boca.

Finalmente, Puerto Madero es la zona más exigente de la prueba, ya que se encuentra pasados los 30 kilómetros, hasta llegar al Planetario y encarar el tramo final hasta Figueroa Alcorta y Dorrego.