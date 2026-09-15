16 de septiembre de 2026 Inicio
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La Noche de los Lápices: cuál es la situación del boleto estudiantil en la actualidad

La gratuidad del transporte público se ve amenazada por el nuevo régimen de faltas y el límite de viajes, sumando trabas a la educación en un contexto de crisis.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
A 50 años de La noche de los lápices

A 50 años de La noche de los lápices, la lucha por el acceso a la educación pública sigue vigente en las calles.

Imagen creada con IA

En medio de una crisis económica pronunciada bajo la gestión de Javier Milei, llegar a la escuela es una dificultad cotidiana. Dirigentes de los centros de estudiantes detallaron a C5N cómo se aplica hoy el boleto estudiantil y qué trabas enfrentan los jóvenes para tramitarlo o sostenerlo.

La comitiva porteña junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
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El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura, las fuerzas represivas desataron una de las cacerías más trágicas al secuestrar en La Plata a diez adolescentes que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). La mayoría permanece desaparecida y se conoce como La Noche de los Lápices.

A casi cinco décadas de aquel trágico episodio, el reclamo por un transporte accesible para estudiar vuelve a cobrar vigencia en un escenario donde los costos ahogan a las familias. Esa conquista de una generación comprometida hoy se ve amenazada por burocracias, tarifazos y restricciones que dificultan el ejercicio de un derecho histórico.

Trabas y restricciones al boleto estudiantil

Pese a que el transporte gratuito es un derecho, los centros de estudiantes advirtieron cómo las normativas vigentes en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires limitan la efectividad del boleto estudiantil: quienes viven en el Conurbano bonaerense y cursan en CABA sufren un vacío legal. Las líneas nacionales (del 1 al 199) que cruzan de una jurisdicción a otra no están articuladas, obligando a las familias a pagar la tarifa completa.

"Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil", advirtió "Malu", integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).

Con el cuadro tarifario bonaerense que parte desde los $1.158,97 para el tramo mínimo (0 a 3 km) y supera los $2.053,54 para trayectos de más de 27 km, la suma se vuelve crítica cuando se añaden los recortes a la Red SUBE aplicados desde agosto de 2026

Sumando tramos interurbanos que van de los $1.455,58 a los $1.746,70 y combinaciones sin descuento a la ida, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital gasta fácilmente más de $4.500 diarios solo en transporte.

Burocracia, faltas y vacíos legales son los obstáculos que recortan el boleto estudiantil.

Burocracia, faltas y vacíos legales son los obstáculos que recortan el boleto estudiantil.

Los límites en el número de viajes

Además, los estudiantes marcaron otra traba, en cuanto al límite de 50 viajes al mes exclusivo para días hábiles, la cobertura resulta insuficiente para quienes combinan dos o tres colectivos diarios o deben asistir los sábados a rendir materias en instancias de evaluación dentro de dentro de los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE) que se cursan los sábados. Este es el caso de la Escuela Superior Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia".

Régimen de faltas

La reforma implementada por la gestión del Gobierno de la Ciudad establece la asistencia con el beneficio del transporte. Las modificaciones normativas condicionan el boleto al límite de 5 faltas injustificadas por bimestre, suspendiendo el pasaje gratuito y las becas si se pierde la regularidad.

"El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja", detalló Eli Cochero, el vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).

El beneficio del boleto estudiantil alcanza a una amplia comunidad educativa tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires, aunque con las particularidades de cada distrito. En la Ciudad, la gratuidad está destinada a alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales o privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero, sumando a la Educación Especial, Centros de Educación Profesional y adultos en procesos de terminar la escolaridad.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires la cobertura del boleto estudiantil abarca a todos los niveles obligatorios de gestión pública y privada con aporte estatal, y el derecho se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplan con las exigencias de regularidad académica y distancia mínima.

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