El insólito error de Conmebol durante la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

Un insólito error se vio en la cancha Defensores de Chaco en Paraguay, recinto que albergó la final de la Copa Sudamericana que consagró a Lanús campeón por tercera vez en su historia en el plano internacional. ¿Conmebol esperaba otro campeón?
En el instante en que Losada atajaba el último penal y le daba la coronación al conjunto Granate, la imagen de pantalla del Defensores del Chaco no fue con el nombre del conjunto del sur.
A lo largo de los 90 minutos, el Granate como el conjunto brasileño no lograron sacarse ventajas en el marcado, lo que hizo que la final se extendiera a tiempo extra. En dicha circunstancia, el juego siguió siendo el mismo, y si bien hubo ocasiones de gol, ningún equipo logró quebrantar el cero. Por lo tanto, la definición se dio por penales.
Allí, el conjunto que comando Mauricio Pellegrino se impuso desde los doce pasos por 5 a 4, en una serie en la que cada parcialidad tuvo 7 disparos y en la que el gran protagonista fue el arquero de Lanús Nahuel Losada, quien tapó 3 ejecuciones (Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo).
Una vez finalizado los disparos en el que el arquero argentino contuvo el último remate se vivió un momento insólito y grosera en la pantalla gigante del estadio: los encargados de la organización, enfocaron a los hinchas argentinos, instantáneamente a Jorge Sampaoli y en vez de anunciar el campeonato de Lanús, en medio de las corridas de los protagonistas propios de la algarabía por haber alcanzado el objetivo, pusieron “Atlético Mineiro Campeón”.
Un hecho insólito y risueño que quedó captado por los hinchas que estaba presente en cancha y pudieron grabar la definición por penales, ya que durante la transmisión en vivo no se vio.
Con esta consagración, Lanús alcanzó la octava estrella de su historia y la tercera internacional: Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016.
Además, esta victoria hizo que se cortara una racha negativa frente a Atlético Mineiro, tras perder las dos finales anteriores ante el Galo en la definición de la Copa Conmebol 1997 y en la Recopa 2014.
Entre otra felicidad, es que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se clasificara a la Copa Libertadores 2026 y a la Recopa Sudamericana 2026.