El insólito error de Conmebol durante la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

En la imagen de pantalla del Defensores del Chaco pusieron "Mineiro campeón"

Un insólito error se vio en la cancha Defensores de Chaco en Paraguay, recinto que albergó la final de la Copa Sudamericana que consagró a Lanús campeón por tercera vez en su historia en el plano internacional. ¿Conmebol esperaba otro campeón?

A lo largo de los 90 minutos, el Granate como el conjunto brasileño no lograron sacarse ventajas en el marcado, lo que hizo que la final se extendiera a tiempo extra. En dicha circunstancia, el juego siguió siendo el mismo, y si bien hubo ocasiones de gol, ningún equipo logró quebrantar el cero. Por lo tanto, la definición se dio por penales.

Allí, el conjunto que comando Mauricio Pellegrino se impuso desde los doce pasos por 5 a 4, en una serie en la que cada parcialidad tuvo 7 disparos y en la que el gran protagonista fue el arquero de Lanús Nahuel Losada, quien tapó 3 ejecuciones (Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo).

Una vez finalizado los disparos en el que el arquero argentino contuvo el último remate se vivió un momento insólito y grosera en la pantalla gigante del estadio: los encargados de la organización, enfocaron a los hinchas argentinos, instantáneamente a Jorge Sampaoli y en vez de anunciar el campeonato de Lanús, en medio de las corridas de los protagonistas propios de la algarabía por haber alcanzado el objetivo, pusieron “Atlético Mineiro Campeón”.

Si yo lo vi ustedes también: ¿qué pasó cuando Lanús ganó la Sudamericana?



Un hecho insólito y risueño que quedó captado por los hinchas que estaba presente en cancha y pudieron grabar la definición por penales, ya que durante la transmisión en vivo no se vio.