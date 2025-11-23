23 de noviembre de 2025 Inicio
El consumo interno de carne creció en octubre pese a la escalada de precios

Las ventas aumentaron un 4,4% en octubre frente al mismo período de 2024, con una suba anual de 3,2% medida en kilos por persona. Los valores en góndola podrían seguir trepando antes de las fiestas de fin de año.

Los aumentos de la carne

Los aumentos de la carne, uno de los motores de la inflación.

Pese a la escalada de precios que probablemente continúe hasta las fiestas de fin de año, el consumo de carne vacuna creció un 4,4% en octubre frente al mismo período de 2024.

Te puede interesar:

El dato surge de un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que señala que el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 49,1 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 3,2%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses.

El reporte expresó que este repunte significa que el consumo en el país aumentó 1,5 kilos por habitante por año, lo que es equivalente a 1,931 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h).

descongelar carne

Las fuertes subas del precio de la carne

A la par, el precio de la carne tuvo una aceleración en octubre de 2,6% mensual, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero (tercera baja consecutiva).

Entre los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (5,2% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $11.775,6 por kilo. Luego se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 4,1% ($15.191,6 por kilo), la carne picada común trepó 3,5% ($ 7.320,7 por kilo), la paleta subió 3,2% ($12.018,2 por kilo), el cuadril escaló 3,1% ($14.686,8 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,8% mensual. Por su parte, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero quedó ubicado en $3.681,6.

En la comparación interanual también se exhibió un incremento respecto al mes previo relevado, ya que el precio de la carne tuvo un alza del 45% anual en septiembre frente a una suba del 47,3% anual en octubre.

Entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 44,6% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 23,5% anual.

carne

La producción de carne en 2025, sin incrementos

En este contexto, la industria frigorífica produjo un total de 2,635 millones de toneladas r/c/h de carne vacuna en los primeros diez meses del año, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-octubre de 2024.

En el mes pasado, la producción de carne vacuna fue equivalente a 279 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), superando en 2,3% a la registrada en septiembre. En tanto, al comparar con octubre de 2024, la producción experimentó un retroceso de 4,9%.

En tanto que del lado de la demanda, las ventas al exterior de carne vacuna experimentaron un retroceso de 10,2% interanual en el período analizado (-79,65 mil tn r/c/h equivalentes). El total exportado habría caído a 704,35 mil tn r/c/h de carne vacuna en diez meses, lo que CICCRA atribuyó a "la brusca reducción de las compras que hizo China hasta el cierre del primer semestre del año".

