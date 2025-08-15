15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La hija de la Tota Santillán sospecha que su padre pudo ser asesinado

Los familiares sostienen que alguien pudo ingresar al domicilio el 22 de septiembre de 2024, cuando el conductor falleció asfixiado producto de un incendio y terminó con el 90% del cuerpo quemado. “No tenemos ningún informe claro sobre realmente lo que pasó”, afirmó Daniela.

Por
La familia de la Tota Santillan apoya la hipótesis de un crimen disimulado por el siniestro.

La familia de la Tota Santillan apoya la hipótesis de un crimen disimulado por el siniestro.

Redes sociales

Daniela, la hija de Ricardo Daniel Carías, conocido popularmente como "Tota" Santillán, celebró este viernes en C5N la reapertura de la investigación por la muerte de su padre el 22 de septiembre de 2024. Aseguró que "nunca investigaron el teléfono" y “no tenemos ningún informe claro sobre realmente lo que pasó”.

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
Te puede interesar:

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

El famoso conductor murió asfixiado en medio de un incendio producido en su casa en Castelar y terminar con el 90% del cuerpo quemado. La familia apoya la hipótesis de un crimen disimulado por el siniestro.

“Nunca abrieron el teléfono para investigar y para nosotros era importante ese paso para saber que pasó. Mi papa solía registrar todo. En el caso que él se quitara la vida por ahí nos dejaba algún video o mensaje. Nunca investigaron el teléfono. Hace un año que estamos reclamando que se pueda abrir el celular y saber lo que pasó”, señaló en un primer momento la hija del productor musical que tuvo su apogeo en la década del 90´.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1956413220178051241&partner=&hide_thread=false

En relación a la fatídica jornada de la muerte de La Tota, Daniela recordó que a su padre fueron sus propios amigos quienes lo encontraron con el cuerpo calcinado en su vivienda de Castelar, donde asistieron luego de notar que durante varios días no había establecido comunicación alguna con su círculo más cercano.

Además, aseguró: "Notamos que la puerta trasera estaba abierta" y "el celular estaba en el baño con la puerta cerrada". "Después todo lo que es el living comedor estaba prendido fuego”, agregó. A la vez de llamarle la atención que "el fuego se supuestamente se apagó solo".

“Queremos que abran el teléfono ahí vamos a saber realmente lo que pasó. Lo tiene la Fiscalía. Se agarraron de la enfermedad de él para decir que se quitó la vida. No estaba como para quitarse la vida y menos así. Es la peor muerte que puede pasar”, completó la joven en una entrevista con el programa De Una.

Quién era la Tota Santillán

"La Tota" Santillán, cuyo verdadero nombre era Ricardo Daniel Carías, nació el 1 de agosto de 1967 en la localidad mendocina de San Martín. De joven se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó su carrera en la música tropical, y a los 14 años ya trabajaba como tarjetero en bailantas.

Se consagró como referente de la movida tropical en 1999, cuando empezó a conducir Pasión tropical por Azul TV, y luego fue la cara del histórico programa Pasión de Sábado por América hasta 2005. En esa época también acompañó el boom de su amigo Rodrigo Bueno, lanzó varios discos y participó en producciones teatrales y televisivas.

En sus últimas apariciones públicas, el conductor había contado que estaba atravesando dificultades personales y de salud mental, motivo por el cual había estado internado en varias oportunidades. En agosto de 2022 ingresó a una clínica de Luján por un cuadro de depresión y bipolaridad.

En junio de 2023, Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por violencia de género tras una denuncia hecha por su expareja y madre de sus dos hijas, Sol Fiasche, pero no fue a la cárcel porque la sentencia no estaba firme. Según su entorno, este era uno de los temas que lo tenían "deprimido y angustiado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

que vinos son los mejores para maridar dependiendo el tipo de postre

Qué vinos son los mejores para maridar dependiendo el tipo de postre

Ángel Di María, el ídolo de Rosario Central.

Condenaron a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María

El exitoso regreso cerró oficialmente la décima misión de rotación de tripulación bajo el programa Commercial Crew.

La NASA trajo de vuelta a cuatro astronautas que estuvieron en el SpaceX cinco meses en el espacio

La operadora del 911 le dio precisas instrucciones a la madre.

Una operadora del 911 le salvó la vida a un bebé que se había ahogado: el audio desesperante

Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

¿Quiénes no deberán hacer la VTV?

Adiós a la VTV: qué autos ya no deberán hacerla y quiénes pueden realizarla gratis en CABA

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 11 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 34 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 48 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 49 minutos
play
Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Hace 50 minutos