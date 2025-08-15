La hija de la Tota Santillán sospecha que su padre pudo ser asesinado

Los familiares sostienen que alguien pudo ingresar al domicilio el 22 de septiembre de 2024, cuando el conductor falleció asfixiado producto de un incendio y terminó con el 90% del cuerpo quemado. “No tenemos ningún informe claro sobre realmente lo que pasó”, afirmó Daniela.

Daniela, la hija de Ricardo Daniel Carías, conocido popularmente como "Tota" Santillán , celebró este viernes en C5N la reapertura de la investigación por la muerte de su padre el 22 de septiembre de 2024. Aseguró que "nunca investigaron el teléfono" y “ no tenemos ningún informe claro sobre realmente lo que pasó” .

El famoso conductor murió asfixiado en medio de un incendio producido en su casa en Castelar y terminar con el 90% del cuerpo quemado. La familia apoya la hipótesis de un crimen disimulado por el siniestro.

“Nunca abrieron el teléfono para investigar y para nosotros era importante ese paso para saber que pasó. Mi papa solía registrar todo. En el caso que él se quitara la vida por ahí nos dejaba algún video o mensaje. Nunca investigaron el teléfono. Hace un año que estamos reclamando que se pueda abrir el celular y saber lo que pasó”, señaló en un primer momento la hija del productor musical que tuvo su apogeo en la década del 90´.

En relación a la fatídica jornada de la muerte de La Tota, Daniela recordó que a su padre fueron sus propios amigos quienes lo encontraron con el cuerpo calcinado en su vivienda de Castelar, donde asistieron luego de notar que durante varios días no había establecido comunicación alguna con su círculo más cercano.

Además, aseguró: "Notamos que la puerta trasera estaba abierta " y "el celular estaba en el baño con la puerta cerrada". "Después todo lo que es el living comedor estaba prendido fuego”, agregó. A la vez de llamarle la atención que " el fuego se supuestamente se apagó solo ".

“Queremos que abran el teléfono ahí vamos a saber realmente lo que pasó. Lo tiene la Fiscalía. Se agarraron de la enfermedad de él para decir que se quitó la vida. No estaba como para quitarse la vida y menos así. Es la peor muerte que puede pasar”, completó la joven en una entrevista con el programa De Una.

Quién era la Tota Santillán

"La Tota" Santillán, cuyo verdadero nombre era Ricardo Daniel Carías, nació el 1 de agosto de 1967 en la localidad mendocina de San Martín. De joven se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó su carrera en la música tropical, y a los 14 años ya trabajaba como tarjetero en bailantas.

Se consagró como referente de la movida tropical en 1999, cuando empezó a conducir Pasión tropical por Azul TV, y luego fue la cara del histórico programa Pasión de Sábado por América hasta 2005. En esa época también acompañó el boom de su amigo Rodrigo Bueno, lanzó varios discos y participó en producciones teatrales y televisivas.

En sus últimas apariciones públicas, el conductor había contado que estaba atravesando dificultades personales y de salud mental, motivo por el cual había estado internado en varias oportunidades. En agosto de 2022 ingresó a una clínica de Luján por un cuadro de depresión y bipolaridad.

En junio de 2023, Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por violencia de género tras una denuncia hecha por su expareja y madre de sus dos hijas, Sol Fiasche, pero no fue a la cárcel porque la sentencia no estaba firme. Según su entorno, este era uno de los temas que lo tenían "deprimido y angustiado".