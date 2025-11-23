23 de noviembre de 2025 Inicio
Papelón mundial del Real Madrid: quiso homenajear a Diogo Jota y su hermano, pero se confundieron de jugador

Durante un video que recordaba a las figuras fallecidas este año, el club no puso la foto de André Silva, sino la del futbolista del Elche del mismo nombre, y tuvo que pedir disculpas públicamente.

Diogo Jota y su hermano

Diogo Jota y su hermano, André Silva, quien no apareció en el video homenaje.

El Real Madrid tuvo que pedir disculpas públicamente tras incluir una foto de André da Silva, futbolista del Elche, en lugar de la imagen de André Silva, el hermano de Diogo Jota, durante un video homenaje que recordaba a las figuras de la institución fallecidas este año.

El error ocurrió durante la Asamblea General Ordinaria de Socios que se celebró este domingo. Como parte del evento, el club madrileño compartió en pantalla gigante un video obituario para despedir a los exjugadores, dirigentes e hinchas que murieron en 2025, y que también incluyó a Hugo Gatti y al papa Francisco.

En ese contexto apareció la imagen de Diogo Jota, el delantero del Liverpool que falleció el 3 de julio en un accidente automovilístico. Pero en lugar de la foto de su hermano André Silva, quien murió en el mismo accidente, el Real Madrid puso la del portugués André da Silva, delantero del Elche.

La equivocación fue advertida por el presidente del club, Florentino Pérez, quien tomó la palabra para pedir disculpas. "Simplemente una aclaración: se ha cometido un error en el obituario del video institucional", reconoció. "Le pedimos disculpas al jugador, ha sido un error humano y lo quería decir inmediatamente", señaló.

Error video Real Madrid - Diogo Jota y André da Silva
La imagen del video mostraba a Diogo Jota y, por error, a André da Silva.

La imagen del video mostraba a Diogo Jota y, por error, a André da Silva.

De todas maneras, el video con la foto equivocada no tardó en viralizarse en redes sociales. Cobró aún más relevancia porque para este domingo, horas después de la Asamblea, está programado justamente el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Elche.

"El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", expresó el club en redes sociales.

